Росіяни своїх кидають, ще й з трофеями! Як поповнюється наш обмінний фонд

Коли росіяни роблять черговий “жест доброї волі” — тобто тікають зі своїх позицій, — вони кидають абсолютно все. Не секрет, що російські заставні загони розстрілюють своїх же вояк, часто залишають поранених на полі бою та не мають організованої тактики відходу.

Заступник командира одного з батальйонів Владислав згадує важкий бій, коли його підрозділ вибив вагнерівців з їхніх позицій. Тоді, за його словами, росіяни покинули і власну техніку, і бійців.

— Вони, напевно, не чекали. По наших танках з автоматів стріляли, — каже Владислав.

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Окупанти накивали п’ятами та полишили ЗСУ трофеї: щоправда, якість бойових машин дуже сумнівна, для активного бою російські гусеничні піхотні машини абсолютно не годяться.

На підтвердження слогана “своїх не кидаємо” росіяни забули у тій машині своїх поранених.

— Ними поповнився наш обмінний фонд, а на відміну від російської сторони, тут окупантам надали медичну допомогу.

Дивись, як тікають з позицій росіяни, у відео.

Про поганий моральний дух росіян свідчать не лише покинуті позиції: в останніх перехоплених розмовах окупант скаржився на нервовий зрив під час ведення бойових дій.

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