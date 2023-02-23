Україна

Росіяни своїх кидають, ще й з трофеями! Як поповнюється наш обмінний фонд

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 23 Лютого 2023, 20:00

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