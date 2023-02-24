Актуальна карта бойових дій в Україні 24 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

24 лютого. Рік тому цей день назавжди розділив життя українців на “до” та “після”. Однак якщо тоді разом з військовим вторгненням Росії нас накрили паніка, страх та сум’яття, то тепер ми почуваємось інакше.
Ми стали ще сильнішими, ще завзятішими в боротьбі за свою країну. А тому тепер уже ні в кого не залишається жодних сумнівів щодо перемоги України над агресором.
Увесь цей час Генштаб ЗСУ є для українців провідником та маяком у морі російської пропаганди та брехні. Адже довіряти можна лише інформації з надійних джерел. Читай про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ-Лиман.
Також загарбники продовжують здійснювати наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та закріплювати незначні територіальні завоювання навколо Бахмута.
Однак представники української розвідки вважають, що Росії бракує бойової потужності та ресурсів, необхідних для підтримки її нових наступальних операцій в Україні.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія зосереджується на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не зафіксовано.
Противник веде повітряну розвідку для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії. Українські захисники знищили російські БпЛА типу Мерлін та Зала.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали дев’ять ракетних ударів, один з яких — по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів.
Крім того, росіяни здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по Бериславу, Зеленівці та Білозерці на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Крім того, росіяни здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по Бериславу, Зеленівці та Білозерці на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Ситуація на фронті за напрямками:
Українська авіація за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Наші ракетники та артилеристи уразили три райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт ворога.
Наші ракетники та артилеристи уразили три райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт ворога.
Коли окупанти роблять черговий “жест доброї волі” — тобто тікають зі своїх позицій, — вони залишають абсолютно все.
З’явились нові докази того, що росіяни кидають своїх поранених на полі бою. Читай, що з ними роблять українські захисники.
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