Актуальна карта бойових дій в Україні 24 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

24 лютого. Рік тому цей день назавжди розділив життя українців на “до” та “після”. Однак якщо тоді разом з військовим вторгненням Росії нас накрили паніка, страх та сум’яття, то тепер ми почуваємось інакше.

Ми стали ще сильнішими, ще завзятішими в боротьбі за свою країну. А тому тепер уже ні в кого не залишається жодних сумнівів щодо перемоги України над агресором.

Увесь цей час Генштаб ЗСУ є для українців провідником та маяком у морі російської пропаганди та брехні. Адже довіряти можна лише інформації з надійних джерел. Читай про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 24 лютого 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ-Лиман.

Також загарбники продовжують здійснювати наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та закріплювати незначні територіальні завоювання навколо Бахмута.

Однак представники української розвідки вважають, що Росії бракує бойової потужності та ресурсів, необхідних для підтримки її нових наступальних операцій в Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 лютого 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія зосереджується на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не зафіксовано.

Противник веде повітряну розвідку для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії. Українські захисники знищили російські БпЛА типу Мерлін та Зала.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали дев’ять ракетних ударів, один з яких — по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів.

Крім того, росіяни здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по Бериславу, Зеленівці та Білозерці на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської області.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Червонопопівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво та Білогорівка на Луганщині; Григорівка, Спірне, Берестове, Роздолівка та Федорівка Донецької області.

та напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове Харківської області; Червонопопівка, Невське, Діброва, Серебрянське лісництво та Білогорівка на Луганщині; Григорівка, Спірне, Берестове, Роздолівка та Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області.

напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки, але без успіху. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів, зокрема Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка.

та напрямках противник вів наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки, але без успіху. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів, зокрема Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець — Дніпропетровської.

напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець — Дніпропетровської. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Качкарівка, Козацьке, Львове, Іванівка, Микілське, Молодіжне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка та Дніпровське Херсонської області. Загалом постраждали райони 25 населених пунктів.

Українська авіація за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Наші ракетники та артилеристи уразили три райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт ворога.

Коли окупанти роблять черговий “жест доброї волі” — тобто тікають зі своїх позицій, — вони залишають абсолютно все.

З’явились нові докази того, що росіяни кидають своїх поранених на полі бою. Читай, що з ними роблять українські захисники.

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