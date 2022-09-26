Актуальная карта боевых действий в Украине 26 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий – наилучшее свидетельство того, как российские захватчики умеют за три дня только убегать.

Однако после месяцев оккупации враг оставляет не только пыль и несколько следов на дороге, но и разрушенные города и сломанные жизни украинцев.

Поэтому, пока перед нами еще долгий путь освобождения всех украинских территорий, следует быть бдительными, проверять, на каких направлениях беспокойно и где ведутся ожесточенные бои. Всю подробную информацию ежедневно публикует Генштаб ВСУ, чтобы каждый знал, какая сейчас оперативная ситуация в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует сообщения об объявлении частичной мобилизации в РФ:

Возможно, Россия готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных, что может считаться нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

В то же время украинские силы, вероятно, продолжили добиваться успехов вдоль границы Харьковско-Луганской области и северо-западнее Лимана.

Также эксперты заявляют, что российские оккупационные власти продолжают заставлять жителей оккупированной территории Украины голосовать на фиктивных референдумах.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеского огня пострадали более 35 населённых пунктов. Среди них Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Кураховое.

Также под вражеским огнем оказались Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Ставок и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгиное и Середина Буда Сумской области;

направлении – в районах населенных пунктов Черниговской области и Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск ;

направлении – в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении – Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное ;

на Бахмутском направлении – Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцевое, Опытное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Спорное, Веселое и Верхнекаменское ;

направлении – ; направлении – ; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Прасковиевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях подверглись обстрелам 18 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Зализничное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка, Червоное и Ольговское.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Нововознесенское, Архангельское, Сухой Ставок, Первомайское, Марганец и Никополь.

С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил до 60 вылетов БпЛА.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцевое, Новомихайловка, Первомайское и Павловка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и семь позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили шесть пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, две позиции зенитных ракетных комплексов, три подразделения ракетных войск и артиллерии, шесть складов с боеприпасами, а также восемь отдельных важных целей.

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