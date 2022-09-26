Актуальная карта боевых действий в Украине 26 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий – наилучшее свидетельство того, как российские захватчики умеют за три дня только убегать.
Однако после месяцев оккупации враг оставляет не только пыль и несколько следов на дороге, но и разрушенные города и сломанные жизни украинцев.
Поэтому, пока перед нами еще долгий путь освобождения всех украинских территорий, следует быть бдительными, проверять, на каких направлениях беспокойно и где ведутся ожесточенные бои. Всю подробную информацию ежедневно публикует Генштаб ВСУ, чтобы каждый знал, какая сейчас оперативная ситуация в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует сообщения об объявлении частичной мобилизации в РФ:
Возможно, Россия готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных, что может считаться нарушением Женевской конвенции о военнопленных.
Возможно, Россия готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных, что может считаться нарушением Женевской конвенции о военнопленных.
В то же время украинские силы, вероятно, продолжили добиваться успехов вдоль границы Харьковско-Луганской области и северо-западнее Лимана.
Также эксперты заявляют, что российские оккупационные власти продолжают заставлять жителей оккупированной территории Украины голосовать на фиктивных референдумах.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.
За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
От вражеского огня пострадали более 35 населённых пунктов. Среди них Купянск, Белогоровка, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Кураховое.
Также под вражеским огнем оказались Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Ставок и Одесса.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:
На Новопавловском и Запорожском направлениях подверглись обстрелам 18 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Зализничное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка, Червоное и Ольговское.
На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Нововознесенское, Архангельское, Сухой Ставок, Первомайское, Марганец и Никополь.
С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил до 60 вылетов БпЛА.
В течение суток подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцевое, Новомихайловка, Первомайское и Павловка.
В течение суток подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцевое, Новомихайловка, Первомайское и Павловка.
Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и семь позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили шесть пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, две позиции зенитных ракетных комплексов, три подразделения ракетных войск и артиллерии, шесть складов с боеприпасами, а также восемь отдельных важных целей.
Блестящее контрнаступление наших Вооруженных Сил на Харьковском направлении, безусловно, войдет в пособия по военному делу. И после победы мы будем изучать события этой войны — с первых уст. Читай, как видят контрнаступление в Харьковской области украинские военные.
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