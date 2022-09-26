Актуальна карта бойових дій в Україні 26 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Карта бойових дій – найкраще свідчення того, як російські загарбники вміють за три дні лише накивати п’ятами.

Однак по собі після місяців окупації ворог лишає не лише куряву та кілька слідів на дорозі, але й зруйновані міста та зламані життя українців.

Тому, поки перед нами ще довгий шлях звільнення усіх українських територій, варто бути пильними, перевіряти, на яких напрямках неспокійно і де точаться запеклі бої. Всю детальну інформацію щоденно публікує Генштаб ЗСУ, щоб кожен знав, яка наразі оперативна ситуація в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує повідомлення про оголошення часткової мобілізації у РФ:

Можливо, Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених, що може вважатися порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Водночас українські сили, ймовірно, продовжили досягати успіхів уздовж кордону Харківсько-Луганської області та на північний захід від Лиману.

Також експерти заявляють, що російська окупаційна влада продовжує примушувати жителів окупованої території України голосувати на фіктивних референдумах.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

За добу окупанти завдали чотири ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове.

Також під ворожим вогнем опинились Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ ;

на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне ;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське ;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 38 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь.

З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив до 60 вильотів БпЛА.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та сім позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Ракетні війська та артилерія за поточну добу, зокрема, уразили шість пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів з боєприпасами, а також вісім окремих важливих цілей.

Блискучий контрнаступ наших Збройних Сил на Харківщині, безумовно, увійде до посібників з військової справи. І після перемоги ми теж будемо вивчати події цієї війни — з перших уст дізнаючись про всі нюанси, наступи та перемоги. Читай, як виглядав контрнаступ на Харківщині в очах українських військових.

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