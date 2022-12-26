Актуальная карта боевых действий в Украине 26 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Война сделала этот мир контрастным. Каждая секунда стоит жизни и одновременно не весит ничего. Один звонок может быть пустым звуком, но под свистом пуль даже простое “привет” становится ценнее золота для тех, кто очищает карту боевых действий от оккупантов.

В повседневной жизни обсуждение планов было простой болтовней, но теперь — это элемент простой системы, что поддерживает свет внутри души.

Обычная слеза могла сигнализировать о перенапряжении глаз, но сейчас еще и рассказывает об усталости человеческого сердца, что неизвестно сколько сможет еще выдержать горя. Однако оно должно это сделать, ради следующего “привет”, и долгожданного “мы победили”.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны анализирует силы страны-агрессорки:

Скорость продвижения русских войск в районе Бахмута в последние дни, вероятно, замедлилась. Хотя еще слишком рано оценивать, достигло ли кульминации российское наступление с целью захватить город.

Эксперты отмечают, что российским войскам, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута. Поэтому они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу.

Ограниченность в ресурсах российских войск можно объяснить их зацикленностью на проведении чрезвычайно изнурительной кампании для захвата Северодонецка и Лисичанска.

Непрерывное и дорогостоящее давление оккупантов на Бахмут также может ухудшить способность России достигать долгосрочных целей на театре боевых действий на Донбассе.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области. Также было совершено более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

На Северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению из танков и артиллерии подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестово в Харьковской области, Площанка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

https://youtu.be/bVKelEwEPso

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник оказал огненное влияние по районам Угледара, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи более 20 населенных пунктов. Среди них — Гуляйполе, Червоное, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривное Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

Российские оккупанты, с целью устрашения, продолжают хаотические обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега реки Днепр.

Систематическим минометным обстрелам подвергается город Бериславу Херсонской области. Также, на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Подтверждено поражение живой силы и техники захватчиков в предыдущие дни. Так, в Донецкой области, уничтожены четыре самоходных артиллерийских установки 2С7 Пион.

В районе Забариного Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил РФ. В результате — до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления и район сосредоточения живой силы противника.

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что трем белорусским батальонам было издано указание выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины. Читай, что происходит на Северном направлении.

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Фото: Getty Images