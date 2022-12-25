Беларусь перебрасывает батальоны на границу с Украиной? Что происходит на Северном направлении

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что трем белорусским батальонам было выдано указание выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины.

Речь идет о мотострелковом и двух танковых батальонах. Тем временем на территории Беларуси начата проверка подразделений второй мотострелковой дивизии и первой танковой армии.

Что это значит для Украины? Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона оперативную информацию с границ Беларуси и Украины.

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Ситуация на белорусско-украинской границе

Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой Украиной — нашими Cилами обороны, в частности Государственной пограничной службой.

Непосредственно рядом с границей мы не фиксируем какого-либо перемещения военной техники Вооруженных сил Российской Федерации или Республики Беларусь, — уверяет Демченко.

Однако, по его словам, украинцам следует оставаться бдительными, ведь Россия и Беларусь постоянно нагнетают ситуацию на этом направлении.

Делают они это для того, чтобы не давать ВСУ возможности перекидывать необходимые силы на другие горячие участки фронта, где требуется подкрепление.

Поэтому и Госпогранслужба, и ВСУ готовятся к любому развитию событий. Наша граница и приграничные территории уже укреплены. Больше подробностей – в видео.

Напомним, что Украина строит стену на границе с Беларусью и Россией. Смотри, как она выглядит.

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Главное фото: Виталий Юрасов