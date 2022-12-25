Украина

Беларусь перебрасывает батальоны на границу с Украиной? Что происходит на Северном направлении

Елена Яковлева, редактор сайта 25 декабря 2022, 16:00

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