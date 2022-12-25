Білорусь перекидає батальйони до кордону з Україною? Що відбувається на Північному напрямку

Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що трьом білоруським батальйонам було видано вказівку висунутись у райони, які межують з державним кордоном України.

Йдеться про мотострілецький та два танкових батальйони. Тим часом на території Білорусі розпочато перевірку підрозділів другої мотострілецької дивізії та першої танкової армії.

Що це означає для України? Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону оперативну інформацію з кордонів Білорусі та України.

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Ситуація на білорусько-українському кордоні

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою Україною — нашими Силами оборони, зокрема Державною прикордонною службою.

Безпосередньо поряд з кордоном ми не фіксуємо якогось переміщення військової техніки чи то Російської Федерації, чи то Збройних сил Республіки Білорусь, — запевняє Демченко.

Однак, за його словами, українцям варто залишатись пильними, адже Росія та Білорусь постійно нагнітають ситуацію на цьому напрямку.

Роблять вони це для того, щоб не давати ЗСУ можливості перекидати необхідні сили на інші гарячі ділянки фронту, де потрібне підкріплення.

Тож і Держприкордонслужба, і ЗСУ готуються до будь-якого розвитку подій. Наш кордон та прикордонні території вже укріплені. Більше подробиць — у відео.

Нагадаємо, що Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією. Дивись, який вона має вигляд.

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Головне фото: Віталій Юрасов