Україна

Білорусь перекидає батальйони до кордону з Україною? Що відбувається на Північному напрямку

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Грудня 2022, 16:00

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