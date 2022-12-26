Актуальна карта бойових дій в Україні 26 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Війна зробила цей світ контрастним. Кожна секунда варта життя й одночасно не важить нічого. Один дзвінок може бути пустим звуком, але під свистом куль навіть просте “привіт” стає цінніше від золота для тих, хто очищує карту бойових дій від окупантів.

У буденному житті обговорення планів було простою балаканиною, але тепер — це елемент простої системи, що підтримує світло всередині душі.

Звичайна сльоза могла сигналізувати про перенапруження очей, але зараз ще й розповідає про втому людського серця, яке невідомо, скільки зможе ще витримати горя. Однак має це зробити, задля наступного “привіт”, і довгоочікуваного “ми перемогли”.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни аналізує сили країни-агресорки:

Швидкість просування російських військ у районі Бахмута останніми днями, ймовірно, сповільнилася. Хоча ще надто рано оцінювати, чи досяг кульмінації російський наступ з метою захопити місто.

Експерти зазначають, що російським військам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута. Тому вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

Обмеженість у ресурсах російських військ можна пояснити їх зацикленістю на проведенні надзвичайно виснажливої ​​кампанії для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська.

Невпинний і дорогий тиск окупантів на Бахмут також може погіршити здатність Росії досягати довгострокових цілей на театрі бойових дій на Донбасі.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка Донецької області.

https://youtu.be/bVKelEwEPso

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них — Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки й Чарівне Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро.

Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів.

Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області, знищено чотири самохідні артилерійські установки 2С7 Піон.

У районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил РФ. В результаті — до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала два удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що трьом білоруським батальйонам було видано вказівку висунутись у райони, які межують з державним кордоном України. Читай, що відбувається на Північному напрямку.

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Фото: Getty Images