Актуальная карта боевых действий в Украине 27 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Очередная массированная ракетная атака россиян на Украину напомнила людям, как важно не игнорировать воздушную тревогу и заботиться о своей безопасности.

Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине на 27 января 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска, возможно, совершают ограниченные боевые атаки на большей части линии фронта в Украине, чтобы рассредоточить внимание ВСУ и начать наступательную операцию в Луганской области.

Российские силы утверждают, что ВСУ проводят контрнаступательную операцию вблизи Сватового, а захватчики продолжают ограниченные наземные атаки вблизи Кременной. Там, вероятно, украинские войска продвинулись.

Российские войска наступают в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка, а также проводят локализованные наступательные действия вблизи Угледара. Кроме этого, оккупанты совершают небольшие наземные атаки на линии фронта в Запорожской области.

Между тем, Путин, возможно, пытается провести очередную волну мобилизации незаметно из-за опасений подорвать свою поддержку среди россиян.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 27 января 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 37 авиационных ударов, в 17 из которых привлечены БПЛА типа Shahed-136. Все дроны были сбиты украинской ПВО.

Также оккупанты запустили 59 ракет, 47 из которых были уничтожены. Однако зафиксировано попадание в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей. Кроме того, захватчики обстреляли Украину 53 раза из реактивных систем залпового огня.

Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях они безрезультатно пытаются улучшить тактическое положение, а на остальных направлениях — обороняются.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается совместное авиационное обучение России и Беларуси. Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тимоновичи Черниговской области; Павловка и Тимофеевка — Сумской; Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодезное и Новомлынск — Харьковской.

и направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается совместное авиационное обучение России и Беларуси. Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тимоновичи Черниговской области; Павловка и Тимофеевка — Сумской; Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодезное и Новомлынск — Харьковской. На Купянском направлении россияне обстреляли районы населённых пунктов Двуречное, Орлянка, Песчаное, Берестовое и Лозовая Харьковской области; Стельмаховка — Луганской; Ивановка — Донецкой.

направлении россияне обстреляли районы населённых пунктов Двуречное, Орлянка, Песчаное, Берестовое и Лозовая Харьковской области; Стельмаховка — Луганской; Ивановка — Донецкой. На Лиманском направлении под огонь из танков и артиллерии попали Макеевка, Невское, Червонопоповка, Диброва и Кузьмино Луганской области, а также Ямполевка — Донецкой.

направлении под огонь из танков и артиллерии попали Макеевка, Невское, Червонопоповка, Диброва и Кузьмино Луганской области, а также Ямполевка — Донецкой. На Бахмутском направлении под огневое поражение попали Спорное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области.

направлении под огневое поражение попали Спорное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. На Авдеевском направлении захватчики обстреляли Авдеевку, Водяное, Георгиевку и Марьинку.

направлении захватчики обстреляли Авдеевку, Водяное, Георгиевку и Марьинку. На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности Новополь Донецкой области, а также Красное, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Степное Запорожской области.

направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности Новополь Донецкой области, а также Красное, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Степное Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии пригород и сам Херсон.

В некоторых временно захваченных населенных пунктах Херсонской области россияне проводят контрразведывательные мероприятия — ищут украинских патриотов.

За малейшее подозрение о сотрудничестве с ВСУ людей пытают в здании бывшего Горностаевского РО УМВД Украины в Херсонской области

А во временно оккупированном Симферополе все бюджетные учреждения должны сократить штат работников на 10%. При этом списки на увольнение должны быть составлены уже до 1 февраля.

В то же время украинская авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага. Сбиты три разведывательных БПЛА оккупантов.

Также наши подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили:

три пункта управления;

район сосредоточения живой силы противника;

район сосредоточения артиллерии;

два других важных военных объекта россиян.

Ракетная атака по Украине 26 января разбудила украинцев по всей территории страны. Читай, что об этом известно и какие последствия попадания вражеских снарядов.

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