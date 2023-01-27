Актуальная карта боевых действий в Украине 27 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Очередная массированная ракетная атака россиян на Украину напомнила людям, как важно не игнорировать воздушную тревогу и заботиться о своей безопасности.
Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска, возможно, совершают ограниченные боевые атаки на большей части линии фронта в Украине, чтобы рассредоточить внимание ВСУ и начать наступательную операцию в Луганской области.
Российские силы утверждают, что ВСУ проводят контрнаступательную операцию вблизи Сватового, а захватчики продолжают ограниченные наземные атаки вблизи Кременной. Там, вероятно, украинские войска продвинулись.
Российские войска наступают в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка, а также проводят локализованные наступательные действия вблизи Угледара. Кроме этого, оккупанты совершают небольшие наземные атаки на линии фронта в Запорожской области.
Между тем, Путин, возможно, пытается провести очередную волну мобилизации незаметно из-за опасений подорвать свою поддержку среди россиян.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 37 авиационных ударов, в 17 из которых привлечены БПЛА типа Shahed-136. Все дроны были сбиты украинской ПВО.
Также оккупанты запустили 59 ракет, 47 из которых были уничтожены. Однако зафиксировано попадание в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей. Кроме того, захватчики обстреляли Украину 53 раза из реактивных систем залпового огня.
Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях они безрезультатно пытаются улучшить тактическое положение, а на остальных направлениях — обороняются.
Ситуация на фронте по направлениям:
В некоторых временно захваченных населенных пунктах Херсонской области россияне проводят контрразведывательные мероприятия — ищут украинских патриотов.
За малейшее подозрение о сотрудничестве с ВСУ людей пытают в здании бывшего Горностаевского РО УМВД Украины в Херсонской области
А во временно оккупированном Симферополе все бюджетные учреждения должны сократить штат работников на 10%. При этом списки на увольнение должны быть составлены уже до 1 февраля.
В то же время украинская авиация за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага. Сбиты три разведывательных БПЛА оккупантов.
Также наши подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили:
Ракетная атака по Украине 26 января разбудила украинцев по всей территории страны. Читай, что об этом известно и какие последствия попадания вражеских снарядов.
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