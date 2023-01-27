Актуальна карта бойових дій в Україні 27 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Чергова масована ракетна атака росіян на Україну нагадала людям, як важливо не ігнорувати повітряну тривогу та піклуватись про свою безпеку.
Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська, можливо, здійснюють обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розосередити увагу ЗСУ та розпочати наступальну операцію в Луганській області.
Російські сили стверджують, що ЗСУ проводять контрнаступальну операцію поблизу Сватового, а загарбники продовжують обмежені наземні атаки поблизу Кремінної. Там, ймовірно, українська війська просунулись.
Російські війська наступають у районі Бахмута та Авдіївки-Донецька, а також проводять локалізовані наступальні дії поблизу Вугледара. Крім цього, окупанти здійснюють невеликі наземні атаки на лінії фронту в Запорізькій області.
Тим часом Путін, можливо, намагається провести чергову хвилю мобілізації непомітно через побоювання підірвати свою підтримку серед росіян.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали 37 авіаційних ударів, у 17 з яких залучено БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони було збито українською ППО.
Також окупанти запустили 59 ракет, 47 з яких було знищено. Однак зафіксовано влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів. Крім цього, загарбники обстріляли Україну 53 рази з реактивних систем залпового вогню.
Попри значні втрати росіяни продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вони безрезультатно намагаються покращити тактичне положення, а на решті напрямків — обороняються.
Ситуація на фронті за напрямками:
У деяких тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області росіяни проводять контррозвідувальні заходи — шукають українських патріотів.
За найменшу підозру про співпрацю із ЗСУ людей катують у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України в Херсонській області.
А в тимчасово окупованому Сімферополі всі бюджетні установи мають скоротити штат працівників на 10%. При цьому списки на звільнення мають бути складені вже до 1 лютого.
Водночас українська авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Збито три розвідувальних БпЛА окупантів.
Також наші підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили:
Ракетна атака по Україні 26 січня розбудила українців по всій території країни. Читай, що про це відомо та які наслідки влучань ворожих снарядів.
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