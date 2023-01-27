Актуальна карта бойових дій в Україні 27 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Чергова масована ракетна атака росіян на Україну нагадала людям, як важливо не ігнорувати повітряну тривогу та піклуватись про свою безпеку.

Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 січня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська, можливо, здійснюють обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розосередити увагу ЗСУ та розпочати наступальну операцію в Луганській області.

Російські сили стверджують, що ЗСУ проводять контрнаступальну операцію поблизу Сватового, а загарбники продовжують обмежені наземні атаки поблизу Кремінної. Там, ймовірно, українська війська просунулись.

Російські війська наступають у районі Бахмута та Авдіївки-Донецька, а також проводять локалізовані наступальні дії поблизу Вугледара. Крім цього, окупанти здійснюють невеликі наземні атаки на лінії фронту в Запорізькій області.

Тим часом Путін, можливо, намагається провести чергову хвилю мобілізації непомітно через побоювання підірвати свою підтримку серед росіян.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 січня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали 37 авіаційних ударів, у 17 з яких залучено БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони було збито українською ППО.

Також окупанти запустили 59 ракет, 47 з яких було знищено. Однак зафіксовано влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів. Крім цього, загарбники обстріляли Україну 53 рази з реактивних систем залпового вогню.

Попри значні втрати росіяни продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вони безрезультатно намагаються покращити тактичне положення, а на решті напрямків — обороняються.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне авіаційне навчання Росії та Білорусі. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка — Сумської; Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ — Харківської.

та напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Триває спільне авіаційне навчання Росії та Білорусі. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка — Сумської; Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ — Харківської. На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка — Луганської; Іванівка — Донецької.

напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка — Луганської; Іванівка — Донецької. На Лиманському напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине Луганської області, а також Ямполівка — Донецької.

напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине Луганської області, а також Ямполівка — Донецької. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк у Донецькій області.

напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк у Донецькій області. На Авдіївському напрямку загарбники обстріляли Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку.

напрямку загарбники обстріляли Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль Донецької області, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області.

напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль Донецької області, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти вкотре обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

У деяких тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області росіяни проводять контррозвідувальні заходи — шукають українських патріотів.

За найменшу підозру про співпрацю із ЗСУ людей катують у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС України в Херсонській області.

А в тимчасово окупованому Сімферополі всі бюджетні установи мають скоротити штат працівників на 10%. При цьому списки на звільнення мають бути складені вже до 1 лютого.

Водночас українська авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Збито три розвідувальних БпЛА окупантів.

Також наші підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили:

три пункти управління;

район зосередження живої сили противника;

район зосередження артилерії;

два інших важливих військових об’єкта росіян.

Ракетна атака по Україні 26 січня розбудила українців по всій території країни. Читай, що про це відомо та які наслідки влучань ворожих снарядів.

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