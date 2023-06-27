За сутки — более 35 боевых столкновений! Карта боевых действий в Украине 27 июня в режиме онлайн

Несмотря на то, что российские оккупанты стирают до основания города на карте боевых действий, украинские защитники продолжают защищать жизнь, существующую на этих землях.

В некоторых деоккупированных городах, как, например, недавно освобожденное село Ровнополь Донецкой области осталось как без уцелевших домов, так и без мирных жителей.

Но украинские защитники бьются не за стены, а за то, что когда-то называлось домом и еще сможет после освобождения от оккупантов снова встретить своих жителей.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.

В то же время российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь международную границу Сумской области. Кроме того, российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Сватового, Бахмута и линии Авдеевка-Донецк.

Российские оккупационные власти продолжают использовать политику в отношении детей как оружие для укрепления социального и административного контроля над оккупированными территориями.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины две крылатые ракеты Калибр и семь ударных БпЛА типа Shahed-136/131 были уничтожены.

Также противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные), все дроны уничтожены.

Кроме того, за прошедшие сутки, враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение прошлых суток произошло более 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области, Сорокино, Коренек, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области. А также Уды, Червоная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огурцово, Волоховка, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Васильцовка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.

Нанес авиаудары в районах Соледара и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяное, Карловка, Невельское, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел.

Нанес авиационный удар возле Красногоровки. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении подразделения сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного, Макаровки. Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожевое, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь, Макаровка, Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Левадного и Олешек.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Запорожье, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатки, Лобково Запорожской области.

Также под вражеским огнем оказались Никополь Днепропетровской области, Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львово, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Приднепровское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Белозерка, Берегово, Днепровское, Белозерка, Ромашково, Чаривное Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления и десять артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

А пока боевые действия еще продолжаются, читай, какие украинские территории уже официально освободили ВСУ.

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