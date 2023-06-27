За добу — понад 35 бойових зіткнень! Карта бойових дій в Україні 27 червня в режимі онлайн

Попри те, що російські окупанти стирають вщент міста на карті бойових дій, українські захисники продовжують боронити життя, яке існує на цих земля.

У деяких деокупованих містах, як, наприклад, нещодавно звільнене село Рівнопіль Донецької області залишилось як без жодного вцілілого будинку, так і мирних жителів.

Та українські захисники б’ються не за стіни, а за те, що колись назвалось домом і ще зможе після звільнення від окупантів знову зустріти своїх мешканців.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

Водночас російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути міжнародний кордон Сумської області. Крім того, російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Сватового, Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.

Російська окупаційна влада продовжує використовувати політику щодо дітей як зброю для зміцнення соціального та адміністративного контролю над окупованими територіями.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних сил України дві крилаті ракети Калібр та сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 було знищено.

Також, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено.

Крім того, протягом минулої доби, ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Сорокине, Кореньок, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області. А також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Васильцівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки.

Завдав авіаударів в районах Соледару та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Суха Балка, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Карлівка, Невельське, Олександропіль, Валентинівка, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного, Макарівки. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Сторожеве, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Макарівка, Новосілка, Новопіль, Макарівка, Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П’ятихатки, Лобкове Запорізької області.

Також під ворожим вогнем опинились Нікополь Дніпропетровської області, Дудчани, Ольгівка, Республіканець, Львове, Тягинка, Бургунка, Качкарівка, Миколаївка, Зміївка, Антонівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Білозерка, Ромашкове, Чарівне Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління та десять артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

А поки бойові дії ще тривають, читай, які українські території вже офіційно звільнили ЗСУ.

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