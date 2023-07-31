Оккупируют информационное пространство, проводя свою связь: карта боевых действий в Украине 31 июля в режиме онлайн

Украинское контрнаступление продолжается, оно не имеет молниеносных темпов, но идет размеренными и продуманными шагами. Поэтому нужно внимательно следить за картой боевых действий.

Мы все радуемся, когда видим на ней изменения на любом направлении. Но не стоит забывать, какой ценой эти даже несколько сот метров даются нашим военным. Поэтому не нужно уставать помогать им и поддерживать.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска вели наступательные операции на рубежах Сватово-Кременная и Авдеевка-Донецк и не достигли подтвержденных достижений по этим направлениям.

Украинские войска вели наступательные операции к юго-западу и северо-западу от Бахмута и добились заявленных успехов на этом направлении. Также продолжали наступательные операции в западной части Донецкой и Запорожской областей.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла ракетный удар по Харькову. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

Замминистра Анна Маляр сообщила, что освобожденная площадь на Бахмутском направлении в общей сложности составляет 37 кв. км. За неделю освобождено 2 кв. км.

А на Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Освобожденная площадь составляет 204,7 кв. км. Увеличено за неделю на 12,6 кв. км.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка и Бучки Черниговской области; Середина-Буда и Прогресс в Сумской области и Волчанск и Бударки Харьковской области.

направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка и Бучки Черниговской области; Середина-Буда и Прогресс в Сумской области и Волчанск и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового в Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового в Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка, Купянск и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка в Луганской области и Торское, Спорное, Берестово и Раздоловка Донецкой области.

направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка в Луганской области и Торское, Спорное, Берестово и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Клещиевка, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, в том числе Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, в том числе Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Противник обстрелял более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровку, Марьинку, Победу, Новомихайловку, Георгиевку и Острое Донецкой области.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Противник обстрелял более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровку, Марьинку, Победу, Новомихайловку, Георгиевку и Острое Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дмитровка, Берислав, Веселое, Антоновка, Херсон, Берегово и Огромное Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россия продолжает осуществлять незаконную интеграцию временно оккупированных территорий в свою информационную среду. Так, в населенный пункт Милово Луганской области прибыли военнослужащие российских оккупационных войск для подключения городской связи и сети интернет к российским операторам — прокладывают кабели связи с территории Российской Федерации.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили четыре ударных БпЛА противника типа Shahed-136 и четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две радиоэлектронной станции борьбы, а также два района сосредоточения личного состава врага.

Россия продолжает обстреливать мирные города Украины. Ранее мы рассказывали о ракетном ударе по Запорожью, который забрал жизни людей.

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