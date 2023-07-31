Украина

Оккупируют информационное пространство, проводя свою связь: карта боевых действий в Украине 31 июля в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 июля 2023, 09:11
Карта бойових дій в Україні 31.07.2023 онлайн

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