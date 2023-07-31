Оккупируют информационное пространство, проводя свою связь: карта боевых действий в Украине 31 июля в режиме онлайн

Украинское контрнаступление продолжается, оно не имеет молниеносных темпов, но идет размеренными и продуманными шагами. Поэтому нужно внимательно следить за картой боевых действий.
Мы все радуемся, когда видим на ней изменения на любом направлении. Но не стоит забывать, какой ценой эти даже несколько сот метров даются нашим военным. Поэтому не нужно уставать помогать им и поддерживать.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска вели наступательные операции на рубежах Сватово-Кременная и Авдеевка-Донецк и не достигли подтвержденных достижений по этим направлениям.
Украинские войска вели наступательные операции к юго-западу и северо-западу от Бахмута и добились заявленных успехов на этом направлении. Также продолжали наступательные операции в западной части Донецкой и Запорожской областей.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла ракетный удар по Харькову. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. За сутки произошло более 20 боевых столкновений.
Замминистра Анна Маляр сообщила, что освобожденная площадь на Бахмутском направлении в общей сложности составляет 37 кв. км. За неделю освобождено 2 кв. км.
А на Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Освобожденная площадь составляет 204,7 кв. км. Увеличено за неделю на 12,6 кв. км.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
Россия продолжает осуществлять незаконную интеграцию временно оккупированных территорий в свою информационную среду. Так, в населенный пункт Милово Луганской области прибыли военнослужащие российских оккупационных войск для подключения городской связи и сети интернет к российским операторам — прокладывают кабели связи с территории Российской Федерации.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили четыре ударных БпЛА противника типа Shahed-136 и четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две радиоэлектронной станции борьбы, а также два района сосредоточения личного состава врага.
Россия продолжает обстреливать мирные города Украины. Ранее мы рассказывали о ракетном ударе по Запорожью, который забрал жизни людей.
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