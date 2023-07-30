Могли потерять половину Киева! Как проходила битва за Гостомель и кто там уничтожал врага

Оборона Гостомельского аэропорта — одна из первых героических страниц полномасштабной войны. Битва за аэродром, расположенный в 25 километрах от Киева, длилась более месяца. Именно оттуда оккупанты планировали масштабное наступление на Киев.

Российские десантники должны были высадиться из вертолетов и обеспечить взлетную полосу для грузовых самолетов с бронетехникой. Если бы им это удалось — Киев был бы оккупирован.

Так считает один из представителей Главного управления украинской разведки. Его спецподразделение одним из первых приняло бой с оккупантами.

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В прошлом году российские оккупанты определили гостомельский аэропорт главной целью для наступления на Киев. По рассказу военных ГУР, готовилось нападение на несколько направлений — Святошино, Оболонь и другие районы.

Чтобы помешать россиянам, в пять утра в Гостомель выезжает подразделение Главного управления разведки на одном БТР и гражданских автомобилях. Это около 30 спецназовцев, они провели короткое совещание с нацгвардейцами — большинство военных на аэродроме — срочники.

Определили, что нет смысла класть срочников. Они еще даже не получили оружие, — говорит военный.

Первые российские вертолеты были сбиты представителями ГУР над Киевским морем. Еще один сбили на посадке вблизи аэродрома. Несколько вертолетов удалось сбить с Иглы нашим нацгвардейцам.

Начались первые бои с российским десантом, который таки смог высадиться.

Нашей задачей было максимально сдержать, нанести максимальные потери. Нужно было время, чтобы прикрыть срочников, чтобы они могли выйти, — рассказывает военный ГУР.

Спецназовцы понимали: главная задача — выдержать первые часы, выиграть время, чтобы успели подтянуть артиллерию и сравнять взлетную полосу с землей. В бою было все, что могло стрелять.

Десант не был готов к такому сопротивлению. Они думали, будет как на учениях, когда никто не стреляет, — говорит военный.

Нацгвардия и бойцы ГУР выдержали российское давление, которое преобладает в несколько раз. Они уничтожили “элитный” российский десант. Далее в бой вступила легендарная 72 бригада имени Черных запорожцев.

Оккупантам устроили огневой вал из артиллерии всех калибров. Если бы первые часы были проиграны, говорит представитель разведки, Киев оказался бы под угрозой.

Мы бы потеряли пол Киева, — говорит военный.

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