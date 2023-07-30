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Могли потерять половину Киева! Как проходила битва за Гостомель и кто там уничтожал врага

Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 30 июля 2023, 20:00

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