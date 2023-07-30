Могли втратити половину Києва! Як відбувалася битва за Гостомель та хто там знищував ворога

Оборона Гостомельського аеропорту — одна з перших героїчних сторінок повномасштабної війни. Битва за летовище, розташоване за 25 кілометрів від Києва, тривала понад місяць. Саме звідти окупанти планували масштабний наступ на Київ.
Російські десантники мали висадитись з гелікоптерів і забезпечити злітну смугу для вантажних літаків з бронетехнікою. Якби їм це вдалось — Київ був би окупований. Так вважає один із представників Головного управління української розвідки. Його спецпідрозділ одним з перших прийняв бій з окупантами.
Торік російські окупанти визначили гостомельський аеропорт головною ціллю для наступу на Київ. За розповіддю військових ГУР, готувався напад на кілька напрямків — Святошино, Оболонь та інші райони.
Щоб завадити росіянам, о п’ятій ранку до Гостомеля виїжджає підрозділ Головного управління розвідки на одному БТР та цивільних автівках. Це зо 30 спецпризначенців, вони провели коротку нараду з нацгвардійцями — більшість військових на аеродромі — строковики.
Визначили, що немає сенсу класти строковиків. Вони ще навіть не отримали зброю, — каже військовий.
Визначили, що немає сенсу класти строковиків. Вони ще навіть не отримали зброю, — каже військовий.
Перші російські гвинтокрили були збиті представниками ГУР над Київським морем. Ще один збили на посадці поблизу летовища. Кілька вертольотів вдалося збили з Ігли нашим нацгвардійцям.
Почалися перші бої з російським десантом, який таки зміг висадитися.
Нашим завданням було максимально стримати, завдати максимальних втрат. Потрібен був час, щоб прикрити строковиків, щоб вони могли вийти, — розповідає військовий ГУР.
Нашим завданням було максимально стримати, завдати максимальних втрат. Потрібен був час, щоб прикрити строковиків, щоб вони могли вийти, — розповідає військовий ГУР.
Спецпризначенці розуміли: головне завдання — витримати перші години, виграти час, щоб встигли підтягнути артилерію і зрівняти злітну смугу із землею. У бою було все, що може стріляти.
Десант не був готовий до такого спротиву. Вони думали, буде як на навчаннях, коли ніхто не стріляє, — каже військовий.
Десант не був готовий до такого спротиву. Вони думали, буде як на навчаннях, коли ніхто не стріляє, — каже військовий.
Нацгвардія та бійці ГУР витримали російський натиск, що переважає у кілька разів. Вони знищили “елітний” російський десант. Далі у бій вступила легендарна 72 бригада імені Чорних запорожців.
Окупантам влаштували вогневий вал з артилерії всіх калібрів. Якби перші години були програні, каже представник розвідки, Київ би опинився під загрозою.
Ми втратили б пів Києва, — каже військовий.
Ми втратили б пів Києва, — каже військовий.
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