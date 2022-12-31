Актуальная карта боевых действий в Украине 31 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

На календаре уже 31 декабря, когда-то в детстве мы могли спокойно напевать песенку о том, что праздник наступает. Однако теперь мы разве что повторяем мысленно слова гимна Украины и продолжаем свою борьбу против тех, кому ненависть ослепляет глаза даже перед картой боевых действий.

Наш враг не считается ни с международным правом, ни с какими-либо законами, ни с праздниками, ни с моралью, ни с логикой. Этот список можно долго продолжать, но лучше сконцентрироваться на чем-нибудь полезном.

Обнять близких, поблагодарить тех, кто сейчас рядом и вспомнить тех, благодаря кому менее чем за сутки наступит следующий год. Он обязательно будет победным для Украины. Мы для этого сделаем даже невозможное.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Авдеевки, а также вокруг Бахмута, где предположительно ускоряется потенциальная кульминация российского наступления.

Украинские войска продолжали контрнаступление в районе Кременной, а российские войска вели ограниченные контратаки на линии Сватово-Кременная.

В то же время российские оккупанты продолжают выражать нежелание вести переговоры с Украиной на равных.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых — по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил восемь БПЛА Шахед-136, все они были сбиты.

Кроме того, враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От артиллерийских обстрелов российскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На двух последних направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Семеновка и Зализный Мост Черниговской области, Запселье и Великая Рыбица — Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое, Чугуновка и Зарубинка в Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксировано огневое влияние вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Спорное, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Времовке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневое влияние врага испытали Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении, в частности, от обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона.

В районе города Донецк было ранено и уничтожено до десяти вооруженных оккупантов. Кроме того, уничтожены две единицы военной техники, а еще три повреждены.

Наша авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение суток, сбит вражеский разведывательный БПЛА типа Орлан-10.

Подразделили ракетные войска и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, пять складов боеприпасов и радиолокационную станцию.

В то же время, наш враг не только продолжает массированные обстрелы украинских городов, но и пытается найти новые средства, чтобы нанести больший вред мирному населению. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о возможной угрозе повторного ракетного удара и вероятности использования Россией баллистических ракет.

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