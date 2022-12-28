Изолировали, убивали, угрожали — но не сломали! Жители деоккупированной Херсонской области о господстве россиян

Не давали вывозить на лечение тяжелых больных, заминировали дороги и ежедневно прицельно обстреливали мирных жителей. Семь месяцев оккупации пережили более 500 жителей Золотой Балки Херсонской области. Люди хорошо помнят, как с ними обращались так называемые ДНРовцы, буряты и российские солдаты. А еще никогда не забудут, как те в страхе пытались убежать, как только поняли, что наши защитники приближаются к селу.

Через несколько дней молниеносного контрнаступления украинский флаг снова взвился над свободным населенным пунктом. Но даже сейчас оккупанты не прекращают бить по селу с левого берега Днепра в Херсонской области.

На въезде в освобожденную Золотую Балку сразу видна разбитая прицельным вражеским выстрелом школа. Ирина вместе с двумя детьми живет напротив. Вспоминает: еще не было и четырех утра, как россияне открыли огонь.

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Учебное заведение изверги считали бесполезным, ведь там не было подвала, где бы они по традиции могли обустроить свой штаб.

В оккупации жили более 500 человек, в том числе и Владимир. Мужчина рассказывает, как враг взял село в кольцо и окружил шестью блокпостами.

Населённый пункт стал своего рода транзитным для бурят, “ДНРовцев” и их техники. Единственный вариант для местных попасть в Осокоровку — через местный пляж, который россияне заминировали.

Они заминировали тот пляж, десять мин было, четыре человека подорвалось, — вспоминает Владимир.

Оккупация

Золотая Балка оказалась в тотальной изоляции — россияне не разрешали вывозить даже тяжелобольных для лечения. Крайне сложно было с медикаментами, едой и водой. А дальше — лето и псевдореферендум. Многие местные отказались голосовать за присоединение к РФ, но оккупанты нашли выход: начали переписывать имена из надгробий на местном кладбище.

Российские оккупанты беспощадно мародерили: грузовиками, рассказывают местные, вывозили все, что находили.

Ужасы оккупации людям удалось пережить благодаря тому, что сплотились и делились продовольствием, давали убежище друг другу. И наконец, вспоминают: наступила суббота — тогда во время молниеносного контрнаступления к селу приблизились наши защитники.

Два дня местные наслаждались паникой и страхом россиян. Они, по словам людей, не знали куда бежать, потому что сами оказались в окружении. И уже на следующий день в Золотую Балку зашли украинские военные.

— Они убегали, не знали, куда себя деть, панически, — рассказывает местный житель Станислав.

3 октября Министерство обороны официально сообщило о деоккупации села. Украинский флаг взвился над очередным освобожденным селом Херсонской области.

В настоящее время деоккупированый правый берег Херсонской области — без газа и света, разбитый вражескими снарядами и под регулярными российскими обстрелами. Но главного, говорят украинцы, уже никому не отобрать — свободы.

Но россияне и сами себя беспощадно бьют, уменьшая объем работы для ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили “френдли файер”: читай, что там произошло.

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