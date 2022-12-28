Україна

Ізолювали, вбивали, погрожували — але не зламали! Мешканці деокупованої Херсонщини про панування росіян

Христина Венгеляускайте 28 Грудня 2022, 22:00

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