Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 31 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Грудня 2022, 07:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:02:17
Перехоплені розмови
Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах
Обстріл Семенівки
Росіяни обстріляли Чернігівську область зі ствольної артилерії: є загиблий
Атака дронів на Київ
Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 31 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:17
Перехоплені розмови
Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах
Обстріл Семенівки
Росіяни обстріляли Чернігівську область зі ствольної артилерії: є загиблий
Атака дронів на Київ
Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні
0:05:52
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:36
Актуальна карта бойових дій в Україні 31 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять
0:02:29
Андрій Кореневич
У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Більше відео
Перехоплені розмови
Читати далі
Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь