Актуальна карта бойових дій в Україні 31 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

На календарі вже 31 грудня, колись у дитинстві ми могли спокійно наспівувати пісеньку про те, що свято наближається. Однак тепер ми хіба що повторюємо у думках слова гімну України та продовжуємо свою боротьбу проти тих, кому ненависть засліплює очі навіть перед картою бойових дій.

Наш ворог не рахується ані з міжнародним правом, ані з будь-якими законами, ані зі святами, ані з мораллю, ані з логікою. Цей список можна довго продовжувати, але ліпше сконцентруватись на чомусь корисному.

Обійняти близьких, подякувати тим, хто зараз поруч та згадати тих, завдяки кому за менше ніж добу настане наступний рік. Він обов’язково буде переможним для України. Ми для цього зробимо навіть неможливе.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївки, а також навколо Бахмута, де, ймовірно, прискорюється потенційна кульмінація російського наступу.

Українські війська продовжували контрнаступ у районі Кремінної, а російські війська вели обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна.

Водночас російські окупанти продовжують висловлювати небажання вести переговори з Україною на рівних.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких — по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БПЛА Шахед-136, усі вони були збиті.

Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області, Запсілля і Велика Рибиця — Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.

В районі міста Донецьк було поранено та знищено до десяти озброєних окупантів. Крім того, знищено дві одиниці військової техніки, а ще три пошкоджено.

Наша авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом доби, збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника, п’ять складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Водночас наш ворог не лише продовжує масовані обстріли українських міст, але й намагається знайти нові засоби, аби завдати більшої шкоди мирному населенню. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про можливу загрозу повторного ракетного удару та ймовірність використання Росією балістичних ракет.

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