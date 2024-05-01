Карта боевых действий 1 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 1 мая 2024 остается болезненным напоминание о контрастах, которые наполняют жизнь всех украинцев: пока природа оживает в предвкушении нового периода, каждая линия этой карты исполняется новыми разрушениями и местами потерянных судьб.

Пока где-то за окном еще могут петь птицы, чтобы известить о приходе весны и тепла, на передовой идет борьба с адом, который приходится проходить украинским защитникам, чтобы сохранить свободу всего мира.

Но как спасти их жизнь? Ответ всегда прост и всем хорошо известен — ежедневный донат, ведь даже малейшая помощь может стать решающей на поле боя.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль проводит гибридную кампанию, нацеленную непосредственно на страны НАТО, включая использование глушения GPS и саботирование военной логистики на территории членов НАТО.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 96 боевых столкновений. В общем, враг нанес один ракетный и 29 авиационных ударов, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водолаги, Ямное Сумской области, Веселое, Харьков, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Хреновка Черниговской области, Кореньок, Волфино, Великая Березка, Юнаковка Сумской области.

На Купянском направлении наши воины отразили три атаки в районах населенных пунктов Берестовое и Копанки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 16 атак, совершенных противником в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области, Терны, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Раздоловка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Калиновка, Часов Яр, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Евгеньевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Архангельское, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковеевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации десять раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации два раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области. Также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Сторожевое Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Работино, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершил две безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка, Янтарное Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Ольговка, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава противника.

Но вместе с борьбой на фронте продолжаются битвы и на дипломатической арене, в том числе за освобождение пленных. Ведь РФ упрягает в неволю даже гражданских. Читай, сколько гражданских РФ держит в заложниках.

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