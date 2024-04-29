Искала сына среди мертвых, а потом получила письмо из плена. Сколько гражданских РФ удерживает в заложниках

В результате полномасштабного вторжения 37 тыс. человек считают пропавшими без вести. Все они внесены в единый государственный реестр, который был введен в Украине.

Это не только военные, но и гражданские, которых Россия уже третий год держит в плену и принципиально не освобождает.

Известно, что в российских тюрьмах сейчас находится 1700 гражданских, которых удалось хоть как-то верифицировать. К ним не пускают представителей международных организаций и такое поведение, говорит омбудсмен Дмитрий Лубинец, способ запугивания населения, что находится под оккупацией.

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История Татьяны Попович — одна из таких: ее сын не выезжал во время оккупации Бучи, надеялся переждать и встретить наших защитников. Однако когда закончились продукты, он отправился в соседнее село за провизией. 1 марта мать потеряла связь с сыном.

Его машину россияне расстреляли, ее мать парня найдет между селами уже после деоккупации Бучи. Женщина искала тело сына во всех местах массовых захоронений, а в мае 2022 года ей позвонил по телефону неизвестный мужчина.

Он сообщил, что сидел с моим сыном в плену в Курске, СИЗО №1. Он его не видел, но слышал во время перекличек, — вспоминает женщина.

Если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду так сильно радоваться тому, что мой ребенок в плену… потом я получила письмо от сына, до сих пор трудно это читать, — добавляет мать.

Известно, что с гражданскими в одних камерах частенько находятся и военнопленные. Именно от освобожденных из плена военных можно получить больше информации.

Раньше мы рассказывали тебе, для чего РФ берет в плен гражданских и какие механизмы для их возвращения домой.

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