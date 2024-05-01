Карта бойових дій 1 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 1 травня 2024 лишається болючим нагадування про контрасти, які сповнюють життя усіх українців: поки природа оживає у передчутті нового періоду, кожна лінія цієї мапи сповнюється новими руйнуваннями та місцями втрачених доль.

Поки десь за вікном ще можуть співати птахи, щоб сповістити про прихід весни й тепла, на передовій триває боротьба з пеклом, яке доводиться проходити українським захисникам, аби зберегти свободу всього світу.

Та як врятувати тоді їхні життя? Відповідь завжди проста та усім добре відома — щоденний донат, адже навіть найменша допомога може стати вирішальною на полі бою.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль проводить гібридну кампанію, націлену безпосередньо на країни НАТО, включно з використанням глушіння GPS і саботування військової логістики на території членів НАТО.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водолаги, Ямне Сумської області, Веселе, Харків, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області, Кореньок, Волфине, Велика Берізка, Юнаківка Сумської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили три атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 16 атак, здійснених противником в районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів на Донеччині. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області, Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад десять населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Євгенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, десять разів намагався прорвати оборону наших військ.

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, два рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснив два безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Завдав авіаударів в районах населених пунктів Михайлівка, Тягинка, Янтарне Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.

Та разом з боротьбою на фронті тривають битви й на дипломатичній арені, зокрема за звільнення полонених. Адже РФ запроторює у неволю навіть цивільних. Читай, скільки цивільних РФ утримує у заручниках.

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