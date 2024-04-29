Шукала сина серед мертвих, а потім отримала лист з полону. Скільки цивільних РФ утримує у заручниках

Внаслідок повномасштабного вторгнення 37 тис. людей вважають зниклими безвісти. Усі вони внесені в єдиний державний реєстр, який запровадили в Україні.

Це не лише військові, а й цивільні, яких Росія уже третій рік тримає у заручних і принципово не звільняє.

Відомо, що у російських тюрмах нині перебуває 1700 цивільних, яких вдалось хоч якось верифікувати. До них не пускають представників міжнародних організацій і така поведінка, каже омбудсмен Дмитро Лубінець, спосіб залякування населення, яке потерпає від окупації.

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Історія Тетяни Попович — одна з таких: її син не виїздив під час окупації Бучі, сподівався перечекати та зустріти наших захисників. Однак коли закінчилися харчі, він вирушив до сусіднього села за провізією. 1 березня мати втратила звʼязок із сином.

Його автівку росіяни розстріляли, її мати хлопця знайде між селами вже після деокупації Бучі. Жінка шукала тіло сина у всіх місцях масових поховань, а у травні 2022 року їй зателефонував невідомий чоловік.

Він повідомив, що сидів з моїм сином у полоні в Курську, СІЗО №1. Він його не бачив, але чув під час перекличок, — пригадує жінка.

Якби мені хтось сказав, що я буду так сильно радіти тому, що моя дитина у полоні… потім я отримала лист від сина, досі важко це читати, — додає мати.

Відомо, що з цивільними в одних камерах часто перебувають й військовополонені. Саме від звільнених з полону військових можна отримати найбільше інформації.

Раніше ми розповідали тобі, для чого РФ бере у полон цивільних та які існують механізми для їхнього повернення додому.

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