Карта боевых действий 11 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 11 сентября 2023 года сегодня является неотъемлемой частью жизни украинцев. За этой картой следим не только мы, но и весь мир. Разные страны помогают нам в борьбе, чтобы мы преодолели зло.

На карте боевых действий мы видим успехи наших военных, но не стоит забывать, какой ценой дается им каждый метр освобожденной земли. Не надо забывать их поддерживать и помогать, ведь вместе мы способны преодолеть врага.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии города Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Украинские войска продолжали продвигаться к югу от Роботиного на западе Запорожской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 сентября 2023 года

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.

Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта, — сказала Анна Маляр.

По словам заместителя министра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области. Вооруженные Силы Украины сейчас закрепляются в тех районах, где они имели успех.

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на Востоке и ведение наступательной операции на Юге Украины, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес пять ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Также оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 26 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

В результате российских террористических атак разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары врага получили населенные пункты: Константиновка Сумской области; Веселое, Огурцово, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Хромово, Нью-Йорк, Авдеевка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка и Роботино Запорожской области; Бургунка Херсонской области; остров Первомайский, остров Змеиный.

Под артиллерийским огнем противника оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления. В районе ответственности ОСУВ Хортица на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои. Кроме этого, оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются жесткие бои. Кроме этого, оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области. В районе ответственности ОСУВ Таврия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. Так, наши защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровно Донецкой области, где в течение суток противник предпринял около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.

направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. Так, наши защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки и Ровно Донецкой области, где в течение суток противник предпринял около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике. На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В связи с катастрофическими потерями оккупантов ожидается, что в скором времени в Российской Федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тыс. человек.

Отдельные документы на этот счет уже попали в сеть. Следует отметить, что в этот раз призвать планируется также около 40 тыс. жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве “заградительных отрядов” позади российских войск. При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по восьми артиллерийским средствам противника.

Российские военные наносят удары по прифронтовым городам каждый день. Ранее мы рассказывали, как живут люди в Херсоне. Смотри специальный репортаж по ссылке.

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