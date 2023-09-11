Карта боевых действий 11 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 11 сентября 2023 года сегодня является неотъемлемой частью жизни украинцев. За этой картой следим не только мы, но и весь мир. Разные страны помогают нам в борьбе, чтобы мы преодолели зло.
На карте боевых действий мы видим успехи наших военных, но не стоит забывать, какой ценой дается им каждый метр освобожденной земли. Не надо забывать их поддерживать и помогать, ведь вместе мы способны преодолеть врага.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с отчетом Генштаба и картой боевых действий в Украине онлайн.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии города Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.
Украинские войска продолжали продвигаться к югу от Роботиного на западе Запорожской области.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.
Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта, — сказала Анна Маляр.
Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта, — сказала Анна Маляр.
По словам заместителя министра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области. Вооруженные Силы Украины сейчас закрепляются в тех районах, где они имели успех.
Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на Востоке и ведение наступательной операции на Юге Украины, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес пять ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
Также оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 26 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.
Также оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 26 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.
В результате российских террористических атак разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.
Авиационные удары врага получили населенные пункты: Константиновка Сумской области; Веселое, Огурцово, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Хромово, Нью-Йорк, Авдеевка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка и Роботино Запорожской области; Бургунка Херсонской области; остров Первомайский, остров Змеиный.
Под артиллерийским огнем противника оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В связи с катастрофическими потерями оккупантов ожидается, что в скором времени в Российской Федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тыс. человек.
Отдельные документы на этот счет уже попали в сеть. Следует отметить, что в этот раз призвать планируется также около 40 тыс. жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве “заградительных отрядов” позади российских войск. При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по восьми артиллерийским средствам противника.
Российские военные наносят удары по прифронтовым городам каждый день. Ранее мы рассказывали, как живут люди в Херсоне. Смотри специальный репортаж по ссылке.
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