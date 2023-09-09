Кто боится — здесь не живет: специальный репортаж из Херсона

Жизнь в Херсоне с момента деоккупации превратилась в экстрим. Россияне постоянно мстят городу, поэтому экстренным службам, коммунальщикам и даже экологам приходится работать под постоянным огнем с левого берега.

Херсонцы говорят, что тех, кто боится, в городе просто не осталось. Население Херсона даже постепенно увеличивается.

Но в Херсонской области своих медиков не хватает, поэтому приезжают бригады скорой из других регионов. Например, Марина из Полтавы. На последствия прилетов женщина попала на свой второй рабочий день в Херсоне.

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Медики говорят, что спокойного дежурства у них желать не нужно, ведь это плохая примета. Россияне бьют по городу беспощадно. Даже пока специалисты работают в скорой, можно услышать звуки взрывов.

Враг целит по гражданским объектам. По словам фельдшера Виталия Рудакова, больше всего среди жертв гражданских, спасателей и коммунальщиков.

А вот экологической лаборатории приходится работать в здании, в которое произошло прямое попадание российского снаряда, который, к счастью, не разорвался. В тот момент работники проводили исследования.

В помещении нет ни одного уцелевшего стекла. Но несмотря на это, специалисты постоянно берут пробы грунта и вод.

После подрыва дамбы Каховской ГЭС, Украина была на пороге экологического бедствия. Пока ил осел, вода очистилась. Но плодородие почв несколько снизилось. Поэтому специалисты продолжают собирать доказательную базу для Генпрокуратуры, что готовит иск против России.

В отстроенные дома наконец-то возвращаются люди. В селе Ольгино Херсонской области полным ходом продолжаются работы. Этот населенный пункт — один из трех, которые взялась восстанавливать Днепропетровская область после деоккупации правобережья соседней области. Читай, как в Херсонской области отстраивают дома благодаря проекту Пліч-о-пліч.

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