Хто боїться — тут не живе: спеціальний репортаж з Херсону

Життя у Херсоні з моменту деокупації перетворилося на екстрим. Росіяни постійно мстяться місту, тож екстреним службам, комунальникам та навіть екологам доводиться працювати під постійним вогнем із лівого берега.

Херсонці кажуть, що тих, хто боїться, у місті просто не лишилося. Населення Херсона навіть потроху збільшується.

Та водночас у Херсонській області своїх медиків не вистачає, тому приїжджають бригади швидкої з інших регіонів. Наприклад, пані Марина з Полтави. На наслідки прильотів жінка потрапила на свій другий робочий день у Херсоні.

Зараз також дивляться

Медики кажуть, що спокійного чергування у них бажати не потрібно, адже це погана прикмета. Росіяни гатять по місту нещадно. Навіть поки фахівці працюють у швидкій, можна почути звуки вибухів.

Ворог цілить по цивільних об’єктах. За словами фельдшера Віталія Рудакова, найбільше серед жертв цивільних, рятувальників та комунальників.

А ось екологічній лабораторії доводиться працювати у будівлі, у яку трапилось пряме влучання російського снаряду, який, на щастя, не розірвався. На той момент працівники проводили дослідження.

Наразі у приміщенні немає жодного вцілілого скла. Та попри це фахівці постійно беруть проби грунту та вод.

Після підриву дамби Каховської ГЕС, Україна була на порозі екологічного лиха. Наразі мул осів, вода очистилась. Та родючість грунтів дещо знизилась. Тому фахівці продовжують збирати доказову базу для Генпрокуратури, яка готує позов проти Росії.

У відбудовані оселі нарешті повертаються люди. У селі Ольгине, що на Херсонщині, повним ходом тривають роботи. Цей населений пункт — один із трьох, які взялася відновлювати Дніпропетровщина після деокупації правобережжя сусідньої області. Читай, як на Херсонщині відбудовують оселі завдяки проекту Пліч-о-пліч.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.