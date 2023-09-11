Карта бойових дій 11 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 11 вересня 2023 сьогодні є невіддільною частиною життя українців. За цією картою слідкуємо не лише ми, а й увесь світ. Різні країни допомагають нам у боротьбі, щоб ми подолали зло.

На карті бойових дій ми бачимо успіхи наших військових, але не варто забувати, якою ціною дається їм кожен метр звільненої землі. Не забуваймо їх підтримувати та допомагати, адже лише разом ми здатні подолати ворога.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Українські війська продовжували просуватися на південь від Роботиного на заході Запорізької області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 вересня 2023 року

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки.

Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту, — сказала Ганна Маляр.

За словами заступниці міністра, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Збройні Сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на Сході та ведення наступальної операції на Півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти: Костянтинівка Сумської області; Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Хромове, Нью-Йорк, Авдіївка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Бургунка Херсонської області; острів Первомайський, острів Зміїний.

Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ Хортиця на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безрезультатно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

В районі відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Так, наші захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що незабаром в Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тис. осіб.

Окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується також близько 40 тис. мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по вісім артилерійських засобах противника.

Російські військові завдають ударів по прифронтових містах щодня. Раніше ми розповідали, як живуть люди у Херсоні. Дивись спеціальний репортаж за посиланням.

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