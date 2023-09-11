Карта бойових дій 11 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 11 вересня 2023 сьогодні є невіддільною частиною життя українців. За цією картою слідкуємо не лише ми, а й увесь світ. Різні країни допомагають нам у боротьбі, щоб ми подолали зло.
На карті бойових дій ми бачимо успіхи наших військових, але не варто забувати, якою ціною дається їм кожен метр звільненої землі. Не забуваймо їх підтримувати та допомагати, адже лише разом ми здатні подолати ворога.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.
Українські війська продовжували просуватися на південь від Роботиного на заході Запорізької області.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки.
Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту, — сказала Ганна Маляр.
Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту, — сказала Ганна Маляр.
За словами заступниці міністра, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Збройні Сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на Сході та ведення наступальної операції на Півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України.
Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України.
Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти: Костянтинівка Сумської області; Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Хромове, Нью-Йорк, Авдіївка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Бургунка Херсонської області; острів Первомайський, острів Зміїний.
Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що незабаром в Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тис. осіб.
Окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується також близько 40 тис. мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по вісім артилерійських засобах противника.
Російські військові завдають ударів по прифронтових містах щодня. Раніше ми розповідали, як живуть люди у Херсоні. Дивись спеціальний репортаж за посиланням.
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