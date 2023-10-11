Карта боевых действий 11 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 11 октября 2023 — ежедневное напоминание для каждого украинца и украинки о достижениях и потерях, счастье освобождения и его горькой цене.

Каждое утро мелкие линии передают в минимальном соотношении масштаб битв за родную украинскую землю и свободу народа.

И каждый день, каждый цвет, надпись или точка на карте должны оставаться напоминанием о необходимости поддерживать наших защитников и защитниц, независимо от сезона или достижений.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции и продвинулись на западе Запорожской области и вблизи Бахмута на фоне сообщений об ухудшении погодных условий в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. Также РФ нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.

Всего враг нанес два ракетных и 62 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области, Бачевск и Поповка Сумской области, Басово, Гатище, Волчанские Хутора Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Турья Черниговской области, Искрисковщина, Степное, Миропольское, Покровка Сумской области, Терновая, Огурцово, Строевка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районе Синьковки и пять атак возле Ивановки Харьковской области.

Авиационным ударам подверглись Синьковка, Кисловка, Песчаное Харьковской области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в частности, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Табаевка, Песчаное и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник активно применял авиацию для ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области). Также авиационным ударам подверглись Новолюбовка Луганской области и Спорное Донецкой области.

Кроме этого, Силы обороны отразили пять атак врага возле Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов окупантов пострадали более десяти населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекамеское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Здесь захватчики также нанесли авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Опытное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили девять атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

Противник нанес авиационный удар возле Новомихайловки. Под огнем окупантов находилось около десяти населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Новоандреевка, Лобковое Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Антоновка Херсонской области, а также Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и семь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.

Также мы рассказывали, как аэроразведка уничтожает технику врага и как можно ей помочь в этом деле.

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