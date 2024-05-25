Карта боевых действий 25 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 25 мая 2024 всегда остается лаконичной в сведениях, которые на ней зафиксированы. Но вместе с тем сохраняет гораздо больше информации и историй, чем можно было бы себе представить.

И когда читаешь об очередных боевых столкновениях, не важно было их пять или 35 на определенном отрезке фронта, каждое из них требует от украинских защитников еще невиданной в мире силы воли и духа, а также часто, к сожалению, и жертв.

Так что, чтобы нашим защитникам не приходилось отдавать последнее и вместе с тем самое дорогое — свои жизни и здоровье, помощь всеми своими действиями и донатами остается обязанностью тыла. Ведь за любые мирные сны и спокойное утро кто-то заплатил своей жизнью на передовой.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты продолжали наземные атаки вблизи Липцов и Старицы, которая находится на юго-западе от Волчанска. В этом направлении цель захватчиков состоит в том, чтобы отбросить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и подойти к городу Харькову в радиусе действия самоходной артиллерии.

Еще одно стремление окупантов — захват остальных частей Донецкой и Луганской областей, а также продвижение на запад к восточной части Харьковской и северной части Донецкой областей.

Бои также продолжались вблизи Георгиевки и Новомихайловки, Прасковьевки, Константиновки и Водяного, Великой Новоселки и в районе Урожайного.

На юге цель российских окупантов сейчас заключается в удержании позиции на передовой и охране тыловых районов своего войска от ударов украинских защитников.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки количество боевых столкновений на фронте российско-украинской войны возросло, по меньшей мере, до 77.

Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать нашу оборону, стачивают в этих попытках свой наступательный потенциал.

Украинские войска принимают меры по удержанию позиций, осуществляют контратакующие действия и уничтожают врага. Наша авиация в течение прошедшего дня поразила 16 районов сосредоточения личного состава российских окупантов. Ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, два объекта инфраструктуры и осуществили отдаленное минирование одного района.

На Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовых действия продолжались по состоянию на вечер 24 мая.

Ситуация в районе Волчанская напряженная, но контролируемая силами обороны. Российская армия за минувшие сутки развязала по этому населенному пункту воздушный террор: по городу прилетело уже в общей сложности восемь управляемых авиабомб. Еще двумя КАБами противник бил по району Белого Колодца, один авиаудар нанес по Малой Даниловке.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло по меньшей мере 18 боевых столкновений.

На Краматорском направлении по состоянию на вечер 24 мая проходил один бой. Всего за прошедшие сутки здесь произошло 12 боевых столкновений.

Потери российских захватчиков на Краматорском направлении с начала прошедших суток составили: в живой силе — 25 человек убитыми и ранеными, в вооружении и военной технике — шесть единиц. Уничтожен один автомобиль окупантов, поражено — пушку, наземную станцию ​​управления дронами, два автомобиля и одну единицу спецтехники.

На Покровском направлении за прошедшие сутки произошло по меньшей мере 14 боевых столкновений. Противник при поддержке авиации пытался направить основные штурмовые усилия в районе населенных пунктов Новоалександровка и Новоселовка Первая. Ситуация контролируется нашими воинами.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Кроме того, ночь с 23 на 24 мая во временно оккупированном Крыму оказалась громкой. Взрывы прозвучали в ряде городов, в том числе в Севастополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории. Читай, что известно о последствиях взрывов в Крыму.

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