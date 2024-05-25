Україна

Карта бойових дій 25 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Даніела Долотова, журналістка сайту 25 Травня 2024, 07:00
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0:07:20
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0:25:25
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