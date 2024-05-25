Карта бойових дій 25 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 25 травня 2024 року завжди лишається лаконічною у відомостях, які на ній зафіксовані. Та разом з тим зберігає значно більше інформації та історій, ніж можна було б собі уявити.

І коли читаєш про чергові бойові зіткнення, не важливо було їх п’ять чи 35 на певному відтинку фронту, кожне з них вимагає від українських захисників ще небаченої у світі сили волі та духу, а також часто, на жаль, і жертв.

Тож щоб нашим оборонцям не доводилось віддавати останнє та разом з тим найдорожче — свої життя та здоров’я, допомога усіма своїми діями та безупинними донатами лишається обов’язком тилу. Адже за будь-який мирний сон та спокійний ранок хтось заплатив своїм життям на передовій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти продовжували наземні атаки поблизу Липців та Стариці, яка знаходиться на південному заході від Вовчанська. На цьому напрямку мета загарбників полягає у тому, щоб відкинути українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю та підійти до міста Харкова в радіусі дії самохідної артилерії.

Ще одне прагнення окупантів — захоплення решти Донецької та Луганської областей, а також просування на захід до східної частини Харківської та північної частини Донецької областей.

Бої також тривали поблизу Георгіївки та Новомихайлівки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного, Великої Новосілки та в районі Урожайного.

На півдні мета російських окупантів наразі полягає в утриманні позиції на передовій та охороні тилових районів свого війська від ударів українських захисників.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу кількість бойових зіткнень на фронті російсько-української війни зросла щонайменше до 77.

Російські окупанти докладають максимум зусиль щоб прорвати нашу оборону, сточують у цих спробах свій наступальних потенціал.

Українські війська вживають заходів для утримання позицій, здійснюють контратакувальні дії та нищать ворога. Наша авіація протягом минулої доби уразила 16 районів зосередження особового складу російських окупантів. Ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу, два об’єкти інфраструктури та здійснили віддалене мінування одного району.

На Харківському напрямку ворог 12 разів намагався потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії тривали станом на вечір 24 травня.

Ситуація в районі Вовчанська напружена, але контрольована Силами оборони. Російська армія минулої доби розв’язала щодо цього населеного пункту повітряний терор: по місту прилетіло вже загалом вісім керованих авіабомб. Ще двома КАБами противник бив по району Білого Колодязя, одного авіаудару завдав по Малій Данилівці.

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулось щонайменше 18 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку станом на вечір 24 травня відбувався один бій. Загалом минулої доби тут відбулося 12 бойових зіткнень.

Втрати російських загарбників на Краматорському напрямку від початку минулої доби становили: у живій силі — 25 осіб убитими й пораненими, в озброєнні та військовій техніці — шість одиниць. Знищено один автомобіль окупантів, уражено — гармату, наземну станцію керування дронами, два авто та одну одиницю спецтехніки.

На Покровському напрямку минулої доби відбулося щонайменше 14 бойових зіткнень. Противник за підтримки авіації намагався спрямувати основні штурмові зусилля в районі населених пунктів Новоолександрівка та Новоселівка Перша. Ситуація контрольована нашими воїнами.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Крім того, ніч з 23 на 24 травня у тимчасово окупованому Криму видалася гучною. Вибухи пролунали у низці міст, зокрема в Севастополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії. Читай, що відомо про наслідки вибухів в Криму.

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