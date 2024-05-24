Знищення вузлу зв’язку та евакуація російських військових? Які наслідки вибухів в Криму 23 травня

Ніч з 23 на 24 травня у тимчасово окупованому Криму видалася гучною. Вибухи пролунали у низці міст, зокрема в Севастополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії.

Партизанський рух АТЕШ також повідомляє про влучання у вузол зв’язку в Алушті та стрімку евакуацію російських військових в Джанкої. Про вибухи в Криму сьогодні й що відбулося на півострові цієї ночі — розповідаємо деталі в матеріалі.

Вибух у Криму сьогодні вночі — де відбувалися атаки

Як повідомляє Telegram-канал Крымский ветер, вночі в Криму в різних містах лунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО в Саках, між Орловкою та Качою, і у селищі Гвардійському. У бік цього населеного пункту вночі помітили проїзд чотирьох швидких та двох пожежних машин.

Також чули вибухи в районі Перевального, де, за попередньою інформацією, були прильоти по 126-й бригаді берегової охорони Чорноморського флоту РФ.

15 вибухів зафіксували в Білогірську, а у воїнських частинах Севастополя лунала повітряна тривога. Місцеві побачили три спалахи в районі аеродрому Бельбек у Севастополі, а також один вихід ППО в районі Новофедорівки у той же бік. Усього було близько восьми вибухів.

Вибухи в Алушті — що відомо про влучання у вузол зв’язку російських військових

Близько 23 години в селі Семидвір’я, що під Алуштою, мешканці почули сильні вибухи, а також фіксували проліт безпілотника. В місцевих пабліках повідомляли про велику кількість карет швидкої, які направлялися до цього населеного пункту.

Згодом ватажок окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов заявив, що в районі Алушти було зафіксовано “влучання по порожньому об’єкту господарського призначення”.

Водночас агенти руху АТЕШ повідомляють, що в Алушті було вражено вузол зв’язку військової частини 28735. Ця частина є важливим пунктом зв’язку та управління окупантів у Криму.

— Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та безлічі знищених окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо на офіційне підтвердження від Сил оборони України, — написали представники АТЕШ в Telegram.

Тим часом Міністерство оборони РФ повідомило, що увечері 23 травня сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах Криму ракетами ATACMS. В акваторії Чорного моря також нібито бачили два українські безекіпажні катери, що направлялися в сторону півострова.

Вибухи в Джанкої та евакуація російських військових

Атака на Крим сьогодні не обійшла і район Джанкоя. Рух АТЕШ повідомляє про евакуацію російських військовослужбовців з міста та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.

— Агенти руху АТЕШ із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкойського аеродрому на інші аеродроми у глибині Криму. Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі), — додають партизани.

Однак, попри всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків, кажуть в організації. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах.

Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак СОУ.

А цими днями Збройні сили України знищили корабель Циклон — останній носій ракет Калібр в Чорному морі.

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