Карта боевых действий 31 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 31 октября 2023 года и события на ней не вычислить в цифрах, формулах и расчетах. Никто не подскажет, сколько еще дат придется пережить на пути к желанной.
Сколько карт и измененных линий придется увидеть. Какое количество шагов вперед придется еще пройти украинским защитникам и сколько жизней в общей сложности унесет эта жестокая война.
Ответы на эти вопросы пока неизвестны никому. Однако сегодня каждый знает, что количество погибших можно уменьшить, как и количество дней, которые придется бороться, если не забывать о ежедневном донате и поддержке ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продвинулись вблизи Бахмута во время продолжающихся наступательных действий вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
Российские войска продолжали наступательные операции на рубеже Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и на юго-запад от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, а также на западе Запорожской области и продвигались к западу от Донецка.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Всего враг нанес семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
К сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийскием и минометныем обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Диброва Черниговской области, Атинское, Степок, Грабовское Сумской области, Стрелечья, Строевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного, Выемки Донецкой области. Также обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отбиты пять атак. Также противник нанес авиационных ударов в районах Архангельского, Новокалинового, Новобахмутовки, Семеновки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.
На Марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более десяти атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя, Екатериновки, Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйпольское, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Херсон, Кизомыс, Белозерка Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть других важнейших целей противника.
Украинские военные защищают страну и граждан от нашествия российских оккупантов. За боевые заслуги можно получить статус участника боевых действий — читай в нашем материале, кому дается такой статус и как его получить пошагово.
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