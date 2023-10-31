Карта боевых действий 31 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 31 октября 2023 года и события на ней не вычислить в цифрах, формулах и расчетах. Никто не подскажет, сколько еще дат придется пережить на пути к желанной.

Сколько карт и измененных линий придется увидеть. Какое количество шагов вперед придется еще пройти украинским защитникам и сколько жизней в общей сложности унесет эта жестокая война.

Ответы на эти вопросы пока неизвестны никому. Однако сегодня каждый знает, что количество погибших можно уменьшить, как и количество дней, которые придется бороться, если не забывать о ежедневном донате и поддержке ВСУ.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продвинулись вблизи Бахмута во время продолжающихся наступательных действий вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступательные операции на рубеже Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и на юго-запад от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, а также на западе Запорожской области и продвигались к западу от Донецка.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Всего враг нанес семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийскием и минометныем обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Диброва Черниговской области, Атинское, Степок, Грабовское Сумской области, Стрелечья, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного, Выемки Донецкой области. Также обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отбиты пять атак. Также противник нанес авиационных ударов в районах Архангельского, Новокалинового, Новобахмутовки, Семеновки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более десяти атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя, Екатериновки, Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйпольское, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Херсон, Кизомыс, Белозерка Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть других важнейших целей противника.

Украинские военные защищают страну и граждан от нашествия российских оккупантов. За боевые заслуги можно получить статус участника боевых действий — читай в нашем материале, кому дается такой статус и как его получить пошагово.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.