Карта бойових дій 31 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 31 жовтня 2023 та події на ній не вирахувати в цифрах, формулах та розрахунках. Ніхто не підкаже, скільки ще дат доведеться змінити на шляху до омріяної.

Скільки карт та змінених на них ліній доведеться побачити. Яку кількість кроків вперед доведеться ще пройти українським захисникам та скільки життів загалом забере ця жорстока війна.

Відповіді на ці питання наразі невідомі нікому. Однак сьогодні кожен знає натомість, що кількість загиблих можна зменшити, як і кількість днів, які доведеться боротись, якщо не забувати про щоденний донат та підтримку ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська просунулися поблизу Бахмута під час триваючих наступальних дій поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували наступальні операції на рубежі Куп’янськ-Сватове, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, а також на заході Запорізької області та просувалися на захід від Донецька.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад десять населених пунктів, серед них Діброва Чернігівської області, Атинське, Степок, Грабовське Сумської області, Стрілеча, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Спірного, Виїмки Донецької області. Також обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Курдюмівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито п’ять атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Архангельського, Новокалинового, Новобахмутівки, Семенівки, Степового, Бердичева, Авдіївки, Сєверного, Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили понад десять атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя, Катеринівки, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десяти населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Разом з тим завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйпільське, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Берислав, Миколаївка, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Херсон, Кізомис, Білозерка Херсонської області та Солончаки, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.

Українські військові захищають державу і громадян він навали російських окупантів. За бойові заслуги можна отримати статус учасника бойових дій — читай у нашому матеріалі, кому надається такий статус і як його отримати покроково.

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