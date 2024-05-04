Карта боевых действий 4 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 4 мая 2024 года предстает перед нашими глазами вот уже более 800 дней. Боевые действия на территории Украины ведутся еще больше — более 3700 суток со времени, когда нога российского оккупанта впервые ступила на нашу землю.

Но ни минуты не прошло без борьбы украинского народа за свободу и независимость против империи зла, которая на протяжении веков мечтает о полном уничтожении нашей нации и присвоении ее истории и сущности.

Однако когда забираешь чужое, всегда стоит быть готовым потерять что-то свое. Так что каждый захватчик, приходящий на наши земли с целью отобрать чью-то жизнь, в конце концов только теряет собственную. А чтобы его руки не протянулись дальше, помощь Силам обороны Украины остается лучшим решением твоего начала дня.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские силы остаются далеки от любой оперативно значимой цели в районе Авдеевки и вряд ли представляют такую угрозу в ближайшей перспективе.

В то же время российские войска продолжили наступление на западе от Авдеевки.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 97 боевых столкновений. В общем, враг нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Барановка Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Лесковщина, Клюсы, Карповичи Черниговской области, Середина-Буда, Вишенки, Могрица, Вороновка Сумской области, Стрелечья, Лукьянцы, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины отразили шесть атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области, Андреевка, Стельмаховка Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Боровая Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены семь атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районе Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, а также населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области.

Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области, Терны, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка и Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Калиновка, Часов Яр, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 28 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Волчье, Калиново, Желанное, Веселое, Новоселовка Первая, Камышевка, Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Уманское, Яснобродовка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковеевка и Водяное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богоявленка и Евгеньевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Червоное, Белогорье, Работино, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, при поддержке авиации, совершил шесть безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговка, Львово, Тягинка, Токаревка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и трем пунктам управления, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления противника.

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