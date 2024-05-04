Карта бойових дій 4 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 4 травня 2024 з’являється перед нашими очима ось вже понад 800 днів. Бойові дії на території України точаться ще більше — понад 3700 діб, відколи нога російського окупанта вперше ступила на нашу землю.

Та жодної хвилини не минуло без боротьби українського народу за свободу та незалежність проти імперії зла, яка протягом століть марить про цілковите знищення нашої нації та викраденні її історії й сутності.

Проте коли забираєш чуже, завжди варто бути готовими загубити щось своє. Тож кожен загарбник, який приходить на наші землі з метою відібрати чиєсь життя, зрештою лише втрачає власне. А щоб його руки не простягнулись далі, допомога Силам оборони України — лишається найкращим рішенням твого початку дня.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські сили залишаються далекими від будь-якої оперативно-значущої мети в районі Авдіївки та навряд чи становлять таку загрозу у найближчій перспективі.

Водночас російські війська продовжили наступ на захід від Авдіївки.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Баранівка Сумської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Лісківщина, Клюси, Карповичі Чернігівської області, Середина-Буда, Вишеньки, Могриця, Воронівка Сумської області, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області, Андріївка, Стельмахівка Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито сім атак, здійснених противником, за підтримки авіації, в районі Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, а також населених пунктів Терни, Торське Донецької області.

Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області, Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка та Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад десять населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 28 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовче, Калинове, Желанне, Веселе, Новоселівка Перша, Комишівка, Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Яснобродівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богоявленка та Євгенівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, п’ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, за підтримки авіації, здійснив шість безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та трьох пунктах управління, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління противника.

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