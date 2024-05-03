Підтримуватимемо скільки потрібно: головні тези зустрічі Девіда Камерона та Володимира Зеленського

Під час повномасштабної війни дипломатичні стосунки між Україною та країнами цивілізованого світу вийшли на новий рівень. Над ними активно працюють наші представники та міністри, президент України.

Для ефективного опору та перемоги не обійтися без одностайної підтримки країн-партнерів. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном.

Про деталі зустрічі та головні тези, читай далі у матеріалі.

Зараз також дивляться

Зустріч Зеленського та Камерона: головні тези

Під час зустрічі в Україні президент Зеленський подякував міністру закордонних справ Великої Британії за підтримку його країни у такий складний для українців час.

Сам Девід Камерон зазначив: вони приїхали не просто як друзі та партнери, адже протягом останніх років Велика Британія підтримує Україну дипломатично, політично та у військовому плані.

— Останній пакет (допомоги — ред.) теж є важливим, бо він є найбільшим з тих, які ми надавали. Це стосується не лише цього року: ми робитимемо це наступного року, і другого року після того, — скільки це буде потрібно.

Путін має розуміти, що ми будемо підтримувати (Україну — ред.) стільки, скільки буде потрібно, — зазначив Девід Камерон.

Міністр зовнішніх справ Великої Британії додав, що його країна готова працювати з представниками української команди.

Володимир Зеленський подякував міністру зовнішніх справ Великої Британії за наданий пакет допомоги. У своєму Telegram очільник також зазначив про підготовку до міжнародних заходів.

— Поінформував про ситуацію на фронті. Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

Окрема увага — підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром, зокрема до Глобального саміту миру, — написав Зеленський.

Про візит представника Великої Британії до України говорив й премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що під час зустрічі також порушили питання економічної та енергетичної підтримки.

— Зокрема, поінформував пана Камерона про наслідки атак російських терористів на енергетичну інфраструктуру України. Ми активно працюємо над децентралізацією енергосистеми, а тому потребуємо більше газових турбін, когенераційних установок і мобільних генераторів. Розраховуємо на сприяння Великої Британії.

Скоординували також нашу роботу в напрямку передачі Україні заморожених російських активів, — додав Шмигаль.

Про можливі методи передачі Україні російських активів, можеш дізнатися більше з нашого іншого матеріалу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.