Карта боевых действий 8 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 8 сентября 2023 года остается одним из наиболее четких доказательств о слаженной работе украинских защитников.

В прошлом году украинцы даже не успевали следить за изменениями на картах и тем, как освобождались родные населенные пункты.

В этом году идти по минным полям и против вражеских укреплений, которые готовились долгие месяцы, становится труднее. Поэтому поддержка украинских защитников во время наступления — одна из важнейших вещей, которую нужно повторять ежедневно, как и следить за сводками Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бахмутском и западном направлениях Запорожской области.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. Враг нанес четыре ракетных, 62 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки Черниговской области, Грабовского, Старикового Сумской области, Гранова Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области, Казачье, Угроиды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная Харьковской области.

На Лиманском наши защитники отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Пивничное Донецкой области.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Роботиного, Омельника Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого и Одрадокаменки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсона, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен один состав боеприпасов, пять артиллерийских средств, два пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса противника.

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