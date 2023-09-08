Карта бойових дій 8 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 8 вересня 2023 лишається одним з найбільш чітких свідчень про злагоджену роботу українських захисників.

Минулоріч українці навіть не встигали слідкувати за змінами на мапах і тим, як звільнялись рідні населені пункти.

Цього року йти мінними полями та проти ворожих укріплень, що готувались довгі місяці, стає важче. Тому підтримка українських захисників у наступі — одна з найважливіших речей, яку потрібно повторювати щоденно, як і перегляд зведень Генштабу ЗСУ.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському та західному напрямках Запорізької області.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки Чернігівської області, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранова Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області, Козаче, Угроїди, Грабовське Сумської області та Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна Харківської області.

На Лиманському наші захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Іванівського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Північне Донецької області.

У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районі південніше Пречистівки. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десять населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Омельника Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького та Одрадокам’янки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено один склад боєприпасів, п’ять артилерійських засобів, два пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси противника.

6 вересня 2023 року Адміністрація президента США оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. У цей пакет військової допомоги вперше увійшли снаряди для танків Abrams зі збідненим ураном. Читай, що таке збіднений уран та як працюють такі снаряди.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.