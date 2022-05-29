Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 29 мая

Россияне так долго просто воровали культурное достояние украинской нации, а не создавать свое, что совсем утратили способность видеть что-нибудь красивое. Теперь вся привлекательность и ценность вещи измеряется ее блеском и ценником.

Однако единственное, что они действительно видели прекрасное, это украинские пути, и те ненадолго.

А пока ВСУ очищает от захватчиков пути, мирному населению Украины стоит прислушаться к Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 мая — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 29 мая 2022 года

На Северском направлении враг четырежды обстреливал из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах населенных пунктов Середина Буда, Старые Вырки и Зноб-Трубчевска.

На Харьковском направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань.

На Славянском направлении враг готовится к возобновлению наступления на отдельных направлениях и перебрасывает по железной дороге вооружение в район Купянска Харьковской области.

Противник нанес авиационный удар вертолетами в районе населенного пункта Довгеньке.

При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях.

Основная цель – окружение наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Комышеваха и Новолуганска. Продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются.

Самолеты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и производил огненное поражение наших войск.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей.

В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и другие.

Напомним, ранее военный эксперт Павел Лакийчук рассказал, удастся ли деоккупировать Крым, ударит ли Украина по Крымскому мосту и когда ВСУ пойдут в контрнаступление.