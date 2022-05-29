Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 29 мая

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 мая 2022, 07:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 29 травня

Больше видео
0:05:12
Ганна Маляр про ситуацію на фронті 28.05.2022
Действительно ли россияне планируют новое наступление на Киев? Анна Маляр о ситуации на фронте
0:04:37
Харківщина під постійним вогнем російського війська
Освобожденный населенный пункт – еще не означает безопасный: как живет освобожденная Харьковская область под обстрелами
0:02:59
Як евакуюють пенсіонерів з Донеччини
Боятся, что могут повторить судьбу Мариуполя: как эвакуируют пенсионеров из Донбасса
0:03:54
Відбудова Чернігівської області - як люди допомагають одне одному
Восстанавливаться помогают волонтеры, меценаты и государство —как Черниговская область возрождается из пепла
Смотреть больше

Последние видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 29 травня

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 29 мая
Про що Шольц та Макрон говорили з Путіним
Экспорт зерна и переговоры: о чем говорилось в разговоре Шольца, Макрона и Путина
0:06:50
Будівництво сучасних бомбосховищ в Україні - коли почнеться
Новые инженерные решения и стандарты — когда в Украине начнется строительство современных бомбоубежищ
0:05:12
Ганна Маляр про ситуацію на фронті 28.05.2022
Действительно ли россияне планируют новое наступление на Киев? Анна Маляр о ситуации на фронте
0:03:40
Бульдог Крафт
Похититель женских сердец! Как французский бульдог Крафт таксирует вместе со своим владельцем в Виннице
0:05:00
Григорій Решетнік
Мы убираем барьеры: Григорий Решетник о новом шоу СТБ под названием Як ти?
0:04:37
Харківщина під постійним вогнем російського війська
Освобожденный населенный пункт – еще не означает безопасный: как живет освобожденная Харьковская область под обстрелами
0:02:40
Як трирічна Найда стала помічницею ДСНС України
Вакансия водолаза для четырехлапых друзей! Как трехлетняя Найда стала помощницей ГСЧС Украины
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
0:02:59
Як евакуюють пенсіонерів з Донеччини
Боятся, что могут повторить судьбу Мариуполя: как эвакуируют пенсионеров из Донбасса
Больше видео
Про що Шольц та Макрон говорили з Путіним
Читать дальше
Экспорт зерна и переговоры: о чем говорилось в разговоре Шольца, Макрона и Путина

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь