Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 29 травня

Росіяни так довго крали культурні надбання української нації, а не створювати своє, що зовсім втратили здібність бачити щось красиве. Тепер вся привабливість та цінність речі вимірюється її блискучістю та ймовірним цінником.

Однак єдине, що вони насправді бачили прекрасне, то українські шляхи, і ті ненадовго.

А поки ЗСУ очищає від загарбників дороги, мирному населенню України варто дослухатись до Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні станом на 29 травня — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 29 травня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог чотири рази обстрілював з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубчевська.

На Харківському напрямку ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ, триває інженерне обладнання позицій у районі західніше населеного пункту Козача Лопань.

На Слов’янському напрямку ворог готується до поновлення наступу на окремих напрямках та перекидає залізницею озброєння в район Куп’янська Харківської області.

Противник завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке.

За підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках.

Основна мета – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман. Літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів наступ у напрямку Борівського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії тривають.

Літаки завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам’янка.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу і здійснював вогневе ураження наших військ.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії тривають.

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Павло Лакійчук розповів, чи вдасться деокупувати Крим, чи вдарить Україна по Кримському мосту і коли ЗСУ підуть у контрнаступ.