Бояться, що можуть повторити долю Маріуполя: як евакуюють пенсіонерів з Донеччини

На підступах до Лисичанська українська бронетехніка їде відбивати атаки ворога у той час, як поліція поспішає у зворотньому напрямку евакуювати людей, чиї оселі опинилися під інтенсивними обстрілами російських окупантів.

Патрульні поліцейські, ризикуючи життям, прорвалися по обстрілюваній трасі Бахмут-Сєвєродонецьк у Луганській області та вивезли понад 30 осіб з Лисичанська. Деяких пенсіонерів одразу ж передали в руки медиків.

Як пише Associated Press, ворог намагається оточити Лисичанськ та сусідній Сєвєродонецьк, де вже тривають вуличні бої. Місцеві нажахані тим, що їхні міста можуть повторити долю Маріуполя.

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Лисичанськ розташований в лічених кілометрах від Сєвєродонецька, де внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 90% житлового фонду міста, з яких 60% доведеться повністю відновлювати.

Також евакуйовують жителів під супровід сирен із Краматорська, Слов’янська, Бахмута і Покровська на Донеччині. Це переважно люди похилого віку, які відмовлялися раніше залишати свої оселі.

Українцям допомагають волонтерські ініціативи та громадські організації зі США. Активісти говорять, що намагаються вивезти якомога більше людей, щоб врятувати їхні життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як 17-річний хлопець евакуював людей з Сєвєродонецька.