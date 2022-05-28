Боятся, что могут повторить судьбу Мариуполя: как эвакуируют пенсионеров из Донбасса

На подступах к Лисичанску украинская бронетехника едет отбивать атаки врага, в то время как полиция спешит в обратном направлении эвакуировать людей, чьи дома оказались под интенсивными обстрелами российских оккупантов.
Патрульные полицейские, рискуя жизнью, прорвались по обстреливаемой трассе Бахмут-Северодонецк в Луганской области и вывезли более 30 человек из Лисичанска. Некоторых пенсионеров сразу передали в руки медиков.
Как пишет Associated Press, враг пытается оцепить Лисичанск и соседний Северодонецк, где уже продолжаются уличные бои. Местные напуганы тем, что их города могут повторить судьбу Мариуполя.
Как пишет Associated Press, враг пытается оцепить Лисичанск и соседний Северодонецк, где уже продолжаются уличные бои. Местные напуганы тем, что их города могут повторить судьбу Мариуполя.
Лисичанск расположен в считанных километрах от Северодонецка, где в результате вражеских обстрелов повреждено 90% жилищного фонда города, из которых 60% придется полностью восстанавливать.
Также эвакуируют жителей под сопровождение сирен из Краматорска, Славянска, Бахмута и Покровска в Донецкой области. Это преимущественно пожилые люди, которые отказывались раньше покидать свои дома.
Украинцам помогают волонтерские инициативы и общественные организации из США. Активисты говорят, что пытаются увезти как можно больше людей, чтобы спасти их жизнь.
Напомним, ранее мы рассказывали, как 17-летний парень эвакуировал людей из Северодонецка.