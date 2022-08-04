Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 4 августа

Каждый день украинцы благодарят ВСУ, которые защищают наш родной край. В Украине продолжаются активные боевые действия, поэтому нужно знать направление движения боев, чтобы безопасно передвигаться по стране.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 4 августа 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Середина Буда, Рыжевка и Журавка Сумской области.

На Харьковском направлении противник осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Дементиевка, Золочев, Прудянка, Светличное, Питомник, Русская Лозовая, Лесное, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Михайловка, Коробки Мосьпаново, Пришиб, Победа, Украинка, Рубежное, Верхний Салтов, Старый Салтов, Молодова и Большая Бабка. Нанес авиаудар неподалеку от Прудянки.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Протопоповка, Большая Камышеваха, Мечебилово, Гусаровка, Чеполь, Норцовка, Долина, Мазановка, Краснополье. Новопавловка, Довгенькое, Дубровное, Бражковка, Вернополье, Красное, Карнауховка, Родное, Адамовка, Богородичное и Маяк.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Звановки, Стародубовки, Спорного, Северского, Верхнекаменского, Пискуновки и Григорьевки.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Берестовое, Соледарь, Яковлевка, Зайцево, Майское, Кодема, Майорск, Подгородное, Веселая Долина, Покровское, Краснополовка, Белое. Также враг нанес авиационные удары вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового.

На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

Враг пытался вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, Васильевка — Красногоровка, Минеральное — Авдеевка и на направлении Донецк — Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Богоявленко, Шевченко, Владимировка, Павловка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Новополь, Зеленое Поле, Новоселка, Железнодорожное, Малые Щербаки, Каменское, Лукьяновское, Нескучное, Полтавка, Могила Сторожева, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Красное, Белогорье и Времовка. Враг нанес авиаудары возле Новоселки, Новополя и Полтавки.

Все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки наши защитники свели на нет.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по вооружению танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаев, Прибугское, Заря, Луч, Посад-Покровское, Лиманы, Лупарево, Партизанское, Кобзарцы, Новая Зоря, Андреевка, Галициново, Любомировка и Красная Долина.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.

Украинские защитники героически отстаивают нашу землю. Раньше мы рассказывали, какая ситуация на фронте самые горячие точки.

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