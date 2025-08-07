Карта боевых действий 7 августа 2025: продолжается наступление в направлении Купянска

Карта боевых действий 7 августа 2025 года — твой путеводитель, если интересуешься событиями на передовой. Аналитики утверждают, что россияне преуспевают в одном из украинских городов. Ситуация по всей линии фронта неизменно сложная. Какая обстановка на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска, вероятно, продвинулись в западную окраину Купянска и заняли позиции, с которых они могут угрожать украинским наземным линиям связи в городе. Там добавляют, что украинские войска продвинулись вблизи Часового Яра, а российские — на севере Харьковской и западе Запорожской области, а также вблизи Купянска, Лимана, Северска, Торецка и Покровска. Оперативная ситуация в Украине на 7 августа 2025 года Генштаб сообщает, что за сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Россия нанесла 87 авиаударов, в том числе сбросив 157 КАБов. Кроме этого, совершено 6074 обстрела, из них 111 из РСЗО, и привлечено для поражения 4073 дрона-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области; Шевьяковка, Семеновка, Хатнее, Охримовка, Купянск Харьковской области; Новоселовка, Колодцы, Среднее, Карповка, Александровка Донецкой области; Каневское, Степногорск Запорожской области; Антоновка Херсонской области. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три артиллерийских системы и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 16 боевых столкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросив 15 КАБов, и совершил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из РСЗО. Читать по теме Более 77 тысяч: Сырский о потерях РФ во время Курской операции 6 августа — годовщина Курской операции. Сырский доложил о ее главных результатах. На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении оккупанты атаковали девять раз. Отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызовое, в направлении Купянска и Куриловки. На Лиманском направлении РФ атаковала 21 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григоровка. На Северском направлении враг восемь раз атаковал у Григоровки, Переездного и Выемки. На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населённого пункта Новомарково. На Торецком направлении совершено 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Екатериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр. На Покровском направлении Силы обороны остановили 38 атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверевое, Удачное, Новоукраинка. На Новопавловском направлении отражены 13 штурмов в районах населенных пунктов Новополь, Зеленая Роща, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филия. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. На Приднепровском направлении ВСУ успешно отразили шесть боевых столкновений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В целом потери врага по состоянию на 7 августа 2025 года составляют 1 040 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, четыре боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 130 единиц автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов. Карта боевых действий 7 августа Карта боевых действий 7 августа 2025: продолжается наступление в направлении Купянска / 13 Фотографий Напомним, что в сентябре этого года РФ планирует совместные учения с Беларусью Запад-2025. Мы рассказывали, как это может повлиять на Украину.