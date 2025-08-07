Карта боевых действий 7 августа 2025: продолжается наступление в направлении Купянска

Карта боевых действий 7 августа 2025 года — твой путеводитель, если интересуешься событиями на передовой.

Аналитики утверждают, что россияне преуспевают в одном из украинских городов. Ситуация по всей линии фронта неизменно сложная.

Какая обстановка на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска, вероятно, продвинулись в западную окраину Купянска и заняли позиции, с которых они могут угрожать украинским наземным линиям связи в городе.

Там добавляют, что украинские войска продвинулись вблизи Часового Яра, а российские — на севере Харьковской и западе Запорожской области, а также вблизи Купянска, Лимана, Северска, Торецка и Покровска.

Оперативная ситуация в Украине на 7 августа 2025 года

Генштаб сообщает, что за сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

Россия нанесла 87 авиаударов, в том числе сбросив 157 КАБов. Кроме этого, совершено 6074 обстрела, из них 111 из РСЗО, и привлечено для поражения 4073 дрона-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области; Шевьяковка, Семеновка, Хатнее, Охримовка, Купянск Харьковской области; Новоселовка, Колодцы, Среднее, Карповка, Александровка Донецкой области; Каневское, Степногорск Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три артиллерийских системы и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 16 боевых столкновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросив 15 КАБов, и совершил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении оккупанты атаковали девять раз. Отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызовое, в направлении Купянска и Куриловки.

На Лиманском направлении РФ атаковала 21 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григоровка.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал у Григоровки, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населённого пункта Новомарково.

На Торецком направлении совершено 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Екатериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 38 атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверевое, Удачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении отражены 13 штурмов в районах населенных пунктов Новополь, Зеленая Роща, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филия.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении ВСУ успешно отразили шесть боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 7 августа 2025 года составляют 1 040 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, четыре боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 130 единиц автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Карта боевых действий 7 августа

Карта боевых действий 7 августа 2025: продолжается наступление в направлении Купянска

