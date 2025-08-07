Відео Україна

Карта бойових дій 7 серпня 2025: продовжується наступ в напрямку Куп’янська

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 07 Серпня 2025, 09:30
карта бойових дій в україні

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь