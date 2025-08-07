Карта бойових дій 7 серпня 2025: продовжується наступ в напрямку Куп’янська

Карта бойових дій 7 серпня 2025 — твій путівник, якщо цікавишся подіями на передовій.

Аналітики стверджують, що росіяни мають успіхи в одному з українських міст. Ситуація по всій лінії фронту незмінно складна.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські війська, ймовірно, просунулися до західної околиці Куп’янська та зайняли позиції, з яких вони можуть загрожувати українським наземним лініям зв’язку у місті.

Там додають, що українські війська просунулися поблизу Часового Яру, а російські — на півночі Харківської та заході Запорізької областей, а також поблизу Куп’янська, Лимана, Сіверська, Торецька та Покровська.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 серпня 2025 року

Генштаб повідомляє, що за добу зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Росія завдала 87 авіаударів, зокрема скинувши 157 КАБів. Крім цього, здійснено 6074 обстріли, з них 111 із РСЗВ, та залучено для ураження 4073 дрони-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Шев’яківка, Семенівка, Хатнє, Охрімівка, Куп’янськ Харківської області; Новоселівка, Колодязі, Середнє, Карпівка, Олександрівка Донецької області; Канівське, Степногірськ Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 16 бойових зіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинувши 15 КАБів, та здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема шість із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували дев’ять разів. Відбито штурмові дії у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.

На Лиманському напрямку РФ атакувала 21 раз, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку здійснено 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 атак в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку відбито 13 штурмів в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ЗСУ успішно відбили шість бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 7 серпня 2025 року становлять 1 040 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 163 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Карта бойових дій 7 серпня

Карта бойових дій 7 серпня 2025: продовжується наступ в напрямку Куп’янська / 13 Фотографій

Нагадаємо, що у вересні цього року РФ планує спільні навчання з Білоруссю Захід-2025. Ми розповідали, як це може вплинути на Україну.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!