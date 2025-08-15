Карта боевых действий 15 августа 2025: РФ атаковала более 20 населенных пунктов под Покровском

Карта боевых действий за 15 августа 2025 года показывает актуальную информацию по всем направлениям фронта.

Кроме активных боевых действий на Покровском направлении РФ значительно активизировалась на Новопавловском — в направлении Днепропетровской области.

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что Кремль, вероятно, попытается отвлечь внимание от войны в Украине, давя на администрацию Трампа, чтобы она приняла участие в двусторонних переговорах на Аляске.

Российские войска еще не укрепили и не закрепили позиции к востоку и северо-востоку от Доброполья, а украинские и российские источники сообщают, что украинское подкрепление стабилизирует ситуацию.

ISW утверждает, что российские войска не контролируют территорию у Доброполья, куда недавно проникли.

Отмечается, что украинские войска недавно продвинулись в Сумской области и вблизи Лимана, а российские войска — вблизи Великомихайловки.

Оперативная ситуация в Украине на 15 августа 2025 года

Генштаб сообщает о 149 боевых столкновениях в сутки. Россия нанесла два ракетных удара двумя ракетами и 81 авиационный удар, сбросив 162 КАБ. Кроме этого, совершено 5839 обстрелов, из них 88 из РСЗО, и привлечено для поражения 5593 дрона-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области; Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Львово Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, семь артиллерийских средств, пункт управления, два состава боеприпасов, радиоэлектронную станцию борьбы и средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Нанесены 12 авиационных ударов с использованием 28 КАБов, совершено 288 обстрелов, в том числе семь из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении совершено одно наступательное действие вблизи Глубокого.

На Купянском направлении оккупанты атаковали пять раз. Отражены штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодец, Карповка.

На Северском направлении отражены девять вражеских атак в районе Григоровки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Белой Горы.

На Торецком направлении РФ совершила пять атак в районах Торецка, Русиного Яра, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении остановлены 53 штурмовых и наступательных действия в районах Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Свободное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Котлино, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Удачное, Новоукраинка и в направлении Балагана.

На Новопавловском направлении ВСУ отразили 21 атаку в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Малиевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка, Зеленая Роща, Мирное и в направлении Филии, Запорожского, Камышевахи.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении отражены шесть наступательных действий врага.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 15 августа 2025 года составляют 940 человек.

Также враг потерял два танка, три боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, самолет, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 140 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Карта боевых действий 15 августа

