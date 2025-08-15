Видео Украина

Карта боевых действий 15 августа 2025: РФ атаковала более 20 населенных пунктов под Покровском

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 августа 2025, 09:30
карта боевых действий
Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь