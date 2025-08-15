Карта бойових дій 15 серпня 2025: РФ атакувала понад 20 населених пунктів під Покровськом

Карта бойових дій за 15 серпня 2025 показує актуальну інформацію з усіх напрямків фронту.

Окрім активних бойових дій на Покровському напрямку, РФ значно активізувалася на Новопавлівському — у напрямку Дніпропетровщини.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що Кремль, ймовірно, спробує відвернути увагу від війни в Україні, тиснучи на адміністрацію Трампа, щоб вона взяла участь у двосторонніх переговорах на Алясці.

Російські війська ще не зміцнили та не закріпили позиції на схід та північний схід від Добропілля, а українські та російські джерела повідомляють, що українське підкріплення стабілізує ситуацію.

ISW стверджує, що російські війська не контролюють територію біля Добропілля, куди нещодавно проникли.

Зазначається, що українські війська нещодавно просунулися в Сумській області та поблизу Лимана, а російські війська — поблизу Великомихайлівки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 серпня 2025 року

Генштаб повідомляє про 149 бойових зіткнень за добу. Росія завдала двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційного удару, скинувши 162 КАБи. Крім цього, здійснено 5839 обстрілів, з них 88 із РСЗВ, та залучено для ураження 5593 дрони-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Львове Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, пункт управління, два склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Завдано 12 авіаційних ударів із використанням 28 КАБів, здійснено 288 обстрілів, зокрема сім із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку здійснено одну наступальну дію поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували п’ять разів. Відбито штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка.

На Сіверському напрямку відбито дев’ять ворожих атак у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку РФ здійснила п’ять атак в районах Торецька, Русиного Яру, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку зупинено 53 штурмові й наступальні дії в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку в районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай, Мирне та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку відбито шість наступальних дій ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 15 серпня 2025 року становлять 940 осіб.

Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, літак, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 140 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Карта бойових дій 15 серпня

Карта бойових дій 15 серпня 2025: РФ атакувала понад 20 населених пунктів під Покровськом / 13 Фотографій

