Карта боевых действий 22 августа 2025: враг тщетно атаковал Синельниково и Волчанск

Карта боевых действий в Украине за 22 августа показывает актуальный ход событий на фронте.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Новопавловки. Российские войска недавно продвинулись вблизи Часового Яра.

Оперативная ситуация в Украине 20 августа 2025 года

Генштаб сообщает о 157 боевых столкновениях.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 44 ракетами и 75 авиационных ударов, сбросил 125 управляемых авиационных бомб, привлек 5 875 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5709 артиллерийских обстрелов, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Старая Гута Сумской области; Орехов, Новоукраинка, Красная Криница Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства ракетных войск и артиллерии, шесть пунктов управления, два состава горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиационных бомб, и произвел 252 обстрела, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз тщетно пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Синельниково, Волчанск, Домашнее, Амбарное, Западное и в направлении Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Купянска.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Диброва, Заречное, Торское и в сторону Ямполя.

На Северском направлении наши войска отразили пять атак противника в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг шесть раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Александро-Калинового, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Орехово, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверевое, Новопавловка, Муравка, Новоуловка Лисовка, Дачное.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 35 атак захватчиков в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед — успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 790 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, три боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 318 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 33 ракеты, 110 единиц автомобильной техники.

Карта боевых действий 22 августа

Карта боевых действий 22 августа

Генштаб

Главное фото: 22 отдельная механизированная бригада.

