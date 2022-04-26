Каждый на своем месте: Киевская терроборона поразила своим мужеством всю Украину и продолжает тренировки

С начала полномасштабного вторжения России в защиту Украины стали более 100 тысяч терробороновцев. Свой героизм защитники показали в обороне сотен украинских городов и деревень.

В том, что российские оккупанты не смогли прорваться в Киев – немалая заслуга именно терробороны.

На позициях столичной терробороны – активные учения. Оборонцы наверстывают то, чего не успели сделать раньше – 24 февраля российский оккупант слишком стремительно добрался до киевского пригорода.

За учениями наблюдают боевые медики, среди них – защитница с позывным Доста. За ее плечами – полтора года службы в АТО, в батальоне имени Кульчицкого.

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С тех пор как началось полномасштабное вторжение России – Доста в столичной терробороне.

Всего в батальоне служит 24 боевых медика. Среди них есть и психологи, которые не только помогают защитникам овладеть собой, но и определиться со своей миссией на войне.

Врач уверена, что сейчас каждый должен быть там, где наиболее полезен для страны и для победы.

Защитник с позывным Скифом в своем назначении не сомневается – на этих позициях он с начала марта. Говорит, был бы и раньше, но ждал новостей от сына.

Задачи у него здесь простые и сложные. Главнокомандующий поставил задачу – укрепить оборону Киева.

С этим, уверяет Скиф, обязательно справятся. Несмотря на отвод российских войск, столица тщательно охраняется.

Смотрите, как тренируются бойцы для защиты Киевской области.

Ранее мы рассказывали, как формируется терроборона в столице.