Кожен на своєму місці: Київська тероборона вразила своєю мужністю всю Україну та продовжує тренуватись

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на захист України стали понад 100 тисяч тероборонівців. Свій героїзм захисники показали в обороні сотень українських міст і сіл.

В тому, що російські окупанти не змогли прорватися в Київ – чимала заслуга саме тероборони.

На позиціях столичної тероборони – активні навчання. Оборонці надолужують те, чого не встигли зробити раніше – 24-го лютого російський окупант аж надто стрімко дістався київського передмістя.

За навчаннями спостерігають бойові медики, з-поміж них – захисниця з позивним Доста. За її плечима – півтора року служби в АТО, в батальйоні імені Кульчицького.

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Відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії – Доста у столичній теробороні.

Усього в батальйоні служить 24 бойових медиків. З-поміж них є і психологи, які не лише допомагають оборонцям опанувати себе, а й визначитися зі своєю місією на війні.

Лікарка впевнена, що зараз кожен має бути там, де найбільш корисний для країни та для перемоги.

Оборонець з позивним Скіф у своєму призначенні не сумнівається – на цих позиціях він від початку березня. Каже, був би й раніше, але чекав новин від сина.

Задачі у нього тут прості та складні водночас. Головнокомандувач поставив завдання – укріпити оборону Києва.

З цим, запевняє Скіф, обов’язково впораються. Попри відведення російських військ, столиця ретельно охороняється.

Дивіться, як тренуються бійці, щоб захищати Київщину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як формується тероборона у столиці.